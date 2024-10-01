До Дня захисників України ми підібрали десять українських ігрових та документальних фільмів різних років, що розповідають про різні аспекти російсько-української війни.

«Війна химер»

Режисерки Анастасія та Марія Старожицькі, 2017

Фільм – історія про війну, кохання та смерть, відзнята її безпосередніми учасниками. У кадрі двоє, хлопець та дівчина. Він пішов добровольцем, вона поїхала туди, звідки щойно пішла війна. Він потрапив у Іловайський котел, втратив найближчих побратимів, вона, подорожуючи розбитими містами, намагається зрозуміти сутність війни та кохання. І обоє відверто розповідають один одному, що відчувають під час військових дій, виходу з котла, спроби жити разом і нової, вже спільної подорожі на передову. Дуже особистий погляд на актуальні події, погляд із середини, без фільтрів та спроб відсторонитись.

Марія Старожицька також є авторкою документальної п’єси «Котел», побудовану на документальному матеріалі.

«Кіборги»

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв, 2017

Фільм є одним з перших українських фільмів про російсько-українську війну. Він розповідає про оборону Донецького аеропорту. Сеітаблаєв, відомий насамперед фільмами «Хайтарма» та «Чужа молитва», взявся за складну місію знімати кіно про драму, яка ще не має фіналу, говорити в ігровому фільмі про події з новин, практично не маючи жодної часової відстані...

Ідея зйомок фільму виникла у продюсерки Іванни Дядюри та режисера Ахтема Сеітаблаєва після програми «Хоробрі серця» (Сеітаблаєв був її ведучим) 19 жовтня 2014 року, героями якої були консультанти фільму. У грудні 2014 року Ахтем Сеітаблаєв зустрівся із Наталею Ворожбит і запропонував написати їй сценарій до фільму. На початку 2015 року сценаристка почала збирати матеріали й спілкуватися з реальними кіборгами.

Усі герої картини мають реальних прототипів. Ними стали Олександр Трепак, позивний «Редут», Андрій Шараскін, позивний «Богема», Євгеній Жуков, позивний «Маршал», Кирило Недря, позивний «Доцент», Євгеній Межевікін, позивний «Адам».

Їх зіграли актори В'ячеслав Довженко, Макар Тихомиров, Андрій Ісаєнко, Роман Ясіновський, Віктор Жданов, Олександр Піскунов, Костянтин Темляк, Роман Семисал.

«Невидимий батальйон»

Режисерки Світлана Ліщинська, Ірина Цілик, Аліна Горлова, 2017

Документальний фільм «Невидимий батальйон» розповідає про участь українок у війні на Донбасі.

Цей фільм перш за все про хоробрих жінок, які воюють. Вони розповідають про виклики, з якими стикаються на своєму шляху, про складнощі у бою і про те, як дають раду посттравматичному синдрому. Всього у стрічці висвітлено історії шести героїнь, які несуть або несли службу у зоні проведення антитерористичної операції: Олени Білозерської, Оксани Якубової, Андріани Сусак, Дар'ї Зубенко, Юлії Паєвської та Юлії Матвієнко.

«Міф»

Режисери: Леонід Кантер, Іван Ясній, 2018

Документальний фільм «Міф» робота Леоніда Кантера та Івана Яснія розповідає про життя та смерть Василя Сліпака, соліста Паризької опери та воїна-добровольця. Василь Сліпак народився у Львові, але згодом переїхав до Франції, де прожив 19 років, де мав усе: ім’я, успішну кар’єру на світових оперних сценах, друзів та кохання.

Під час подій на Майдані він брав участь у демонстраціях в Парижі, згодом долучився до волонтерського руху. Проте цього йому видавалось замало і він пішов добровольцем, обравши собі псевдо «Міф» на честь улюбленої оперної партії, Мефістофеля. У червні 2016 року Сліпак загинув від кулі снайпера.

Автори фільму використали надзвичайно багато архівного відео. Вони доклали чимало зусиль, аби поговорити з великою кількістю людей, які знали Сліпака, і співака, і добровольця.

У підсумку на екрані постає портрет живої людини. Фільм є дуже відвертим. Він не намагається героїзувати Сліпака, розповідаючи про нього і кумедні, і надзвичайно інтимні речі. Мабуть чимало глядачів вийшли після перегляду із відчуттям, що знали його.

«Черкаси»

Режисер Тимур Ященко, 2019

У фільмі «Черкаси» йдеться про останній український корабель, який чинив опір під час анексії Криму у 2014 році.

За сюжетом двоє хлопців з українського села з різних причин опиняються на воєнному кораблі «Черкаси» під час подій 2014 року. У той час, коли екіпаж тральщика проходить навчання, президент Янукович втікає з України, а Крим захоплюють «зелені чоловічки». Починається окупація Кримського півострова. Корабель повертається на базу, але порт уже втрачений. Тральщик «Черкаси» заблокований в озері Донузлав. Українські кораблі здаються один за одним, лише екіпаж «Черкас» чинить опір і продовжує відважну, хоч і безнадійну, боротьбу.

Емоційності фільму додає і те, що у зйомках брали участь моряки з самого тральщика. А головні ролі зіграли оловні ролі у картині виконали Євген Ламах, відомий за фільмом «Крути 1918», Роман Семисал («Кіборги») та Дмитро Сова («Між нами»).

«Зошит війни»

Режисер: Роман Любий, 2021

Картина повністю змонтована з відео, знятого самими військовими, які вони знімали на телефони, екшн-камери чи фотоапарати. Різні автори, різні локації, різний час. Деякі автори відео загинули. Дехто повернувся додому. Строкаті сюжети з самого епіцентру катастрофи. Усі разом вони складають цілісну химерну картину.

«Під час перегляду фільму глядача запрошують у сюрреалістичну подорож на фронт війни з Росією – у химерне потойбіччя, де панують закони, відмінні від звичайного світу. Герої прокидаються та засинають, радіють і плачуть, та завжди відчувають, що запис може закінчитись у будь-яку мить», – йдеться у синопсисі фільму.

«Бачення метелика»

Режисер: Максим Наконечний, 2022, на головному фото

Аеророзвідниця Ліля (Рита Бурковська, чий кінодебют відбувся у фільмі «Парфенон» литовського режисера Мантаса Кведаравичюса, який загинув в Маріуполі під час війни Росії проти України) повертається з полону. Вона виявляє, що вагітна. Що робити у цьому випадку їй та її чоловіку Антону (Любомир Валівоць), також ветерану, який так і не зміг остаточно «повернутись» з війни? Героїня, попри все, що випало на її долю не хоче бути жертвою. Вона рухається всупереч обставинам. І весь ритм фільму ніби йде їй назустріч. Події слідують одна за одною швидко та невідворотно.

Серед акторського складу також є реальні захисники, лікарі та колишні полонені. Нещодавно виконавиця головної ролі Ріта Бурковська доєдналася до лав ЗСУ. Світова прем’єра фільму відбулась на Каннському кінофестивалі.

«Фортеця Маріуполь»

Режисерка Юлія Гонтарук, 2022

«Фортеця Маріуполь» – це цикл фільмів, побудованих на відеодзвінках до воїнів, які були оточені російською армією у Маріуполі на заводі «Азовсталь». Від початку облоги режисерка веде розмови з бійцями полку «Азов», розкриваючи їхні портрети.

Робота над документальним проєктом почалась в перші тижні повномасштабного вторгнення, а перші серії з’явилися вже в квітні 2022 року, коли місто було в оточенні. Юлія Гонтарук зв’язувалася з бійцями, записуючи їхні історії.

Серія фільмів розпочинається віршем Нави, працівниці пресслужби «Азову». Вірш записаний у бункері «Азовсталі», де перебувала дівчина під час облоги Маріуполя.

Героєм одного з фільмів став Орест – колишній зв’язківець, а нині голова пресслужби полку «Азов» у Маріуполі. Орест від початку російського вторгнення висвітлював світові ситуацію в місті та на «Азовсталі», де потрапив у російський полон. Уже після виходу фільму, Дмитра після чотирьох місяців у неволі повернули додому під час обміну полоненими.

Саме завдяки його фото світ дізнався про те, що відбувається на «Азовсталі».

«Мирний-21»

Режисер Ахтем Сеітаблаєв, 2023

«Мирний-21» заснований на реальних подіях, які відбувались у травні-червні 2014 року, коли Луганський прикордонний загін чинив опір російським окупантам. Прикордонники стали чи не єдиними, хто не зрадив країну, а тодішній командир загону Сергій Дейнеко пізніше очолив Державну прикордонну службу.

Проте очевидним є і те, що відштовхнувшись від реальної історії, фільм є художнім твором, що містить власний сюжет та героїв, домислюючи те, що відбувалось насправді. Зйомки фільму відбувались восени 2021 року, прем’єра мала відбутись 21 квітня 2022 року, але цьому завадила повномасштабна війна. Вона внесла корективи не лише у прем’єрний графік: сам Ахтем Сеітаблаєв, актори Максим Девізоров, Олексій Тритенко перебувають у лавах ЗСУ. Інші стали волонтерами. А для актора Павла Лі роль у «Мирному 21» стала останньою: він загинув в Ірпені у березні 2022 року, допомагаючи евакуювати людей.

«Да Вінчі»

Режисер Володимир Сидько, 2024

Автори фільму докладно розповідають про життєвий шлях Дмитра Коцюбайла, від Майдану до командування військовим підрозділом «Вовки Да Вінчі». Глядачі зможуть дізнатись про його дитинство, юність, перші бої на сході України та про те, як він став одним із лідерів українського спротиву.

Режисер фільму Володимир Сидько записав спогади про Дмитра його родичів та побратимів, зокрема й Валерія Залужного, Головнокомандувача ЗСУ (2021-2024). До фільму увійшли унікальні відеозаписи друзів, які не публікувалися раніше. Режисер поєднав у картині документальні кадри, інтерв'ю та художні елементи.