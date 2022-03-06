В Ірпені загинув актор та телеведучий Паша Лі
Від початку війни він приєднався до територіальної оборони
В Ірпені 6 березня загинув актор, телеведучий та співак Паша Лі. Йому було 33 роки. Про смерть Паші Лі повідомив український адвокат і журналіст Ярослав Куц.
«Навіть фото не встигли зробити. Спочивай з миром», – написав він.
Згодом цю інформацію підтвердив актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв.
«Справжній чоловік, мій друг, чудова людина, телеведучий, світла людина – Паша Лі. Сьогодні він разом з друзями віз гуманітарну допомогу в місто Ірпінь. Туди, де він сам й жив. Я хочу сказати окупантам: “За Пашу ви будете відповідати окремо”», – повідомив Ахтем Сеїтаблаєв, який від початку війни є пресофіцером 206 батальйону ТО.
Паша Лі народився 10 липня 1988 року в Євпаторії. Він багато знімався у кіно та рекламі, грав у театрі «Колесо», був актором дубляжу, учасником багатьох музичних талант-шоу, телеведучім.
Від початку війни Паша Лі приєднався до територіальної оборони.
Вибрана фільмографія:
- «Штольня» (2006)
- «Звичайна справа» (2012)
- «Тіні незабутих предків» (2013)
- «SelfieParty» (2016)
- «Правило бою» (2017)
Дублювання та озвучення (вибрана фільмографія):
- «Піноккіо»
- «Король Лев»
- «Думками навиворіт»
- «Нікчемний Я 2»
- «Зоряні війни: Пробудження сили»
- «Хоббіт» (3 частини, Фродо)
- «Тенет»
- «Дюнкерк»
- «Кролик Джоджо»