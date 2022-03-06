Паша Лі загинув, намагаючись привезти гуманітарну допомогу до Ірпіня

В Ірпені 6 березня загинув актор, телеведучий та співак Паша Лі. Йому було 33 роки. Про смерть Паші Лі повідомив український адвокат і журналіст Ярослав Куц.

«Навіть фото не встигли зробити. Спочивай з миром», – написав він.

Згодом цю інформацію підтвердив актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв.

«Справжній чоловік, мій друг, чудова людина, телеведучий, світла людина – Паша Лі. Сьогодні він разом з друзями віз гуманітарну допомогу в місто Ірпінь. Туди, де він сам й жив. Я хочу сказати окупантам: “За Пашу ви будете відповідати окремо”», – повідомив Ахтем Сеїтаблаєв, який від початку війни є пресофіцером 206 батальйону ТО.

Паша Лі народився 10 липня 1988 року в Євпаторії. Він багато знімався у кіно та рекламі, грав у театрі «Колесо», був актором дубляжу, учасником багатьох музичних талант-шоу, телеведучім.

Від початку війни Паша Лі приєднався до територіальної оборони.

Вибрана фільмографія:

«Штольня» (2006)

«Звичайна справа» (2012)

«Тіні незабутих предків» (2013)

«SelfieParty» (2016)

«Правило бою» (2017)

Дублювання та озвучення (вибрана фільмографія):