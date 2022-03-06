Росіяни вдруге обстрілюють людей, які хочуть виїхати із зони обстрілів

У передмісті Ірпеня вранці 6 березня розпочалася евакуація мирного населення. Однак російські військові відкрили вогонь по людях, є поранені і загиблі. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода. Це вже другий день поспіль Росія порушила режим тиші, незважаючи на офіційні домовленості. Ввечері мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що загинуло 8 людей, в тому числі сім'я з двома дітьми.

«Сьогодні була евакуація через Романівку автобусами, і російські загарбники обстріляли мирних мешканців. Загинула родина, попав снаряд, і на моїх очах дві маленьких дитинки і двоє дорослих загинули. Загалом близько 8 людей загинуло при сьогоднішніх обстрілах, мирних людей», — повідомив мер Олександр Маркушин.

Інформацію про вбивсто дітей підтвердила і уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Також вона додала, що від початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 38 дітей та 71 отримала поранення. Ці цифри дуже приблизні, адже важко підрахувати втрати в обложених Маріуполі та Ірпіні.

«Лише за останню добу внаслідок обстрілів російських окупантів у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик. У місті Буча на Київщині двоє важкопоранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу», – додала Денісова.

Попри обстріли у Ірпені, поліцейські з військовими вивели з зони бойових дій 200 цивільних, з них – 50 дітей та одного пораненого.

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що не вдалося евакуювати людей і з Маріуполя через обстріли росіян. Наразі нема інформації щодо загиблих через активні бойові дії.

«Евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла сьогодні виїхати за межі Маріуполя: росіяни почали перегрупування своїх сил та потужний обстріл міста. Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно», – написав він.

Нагадаємо, у суботу, 5 березня, під час запланованої евакуації з Ірпеня до Києва росіяни підірвали залізничну колію. Після цього людей вивозили з передмістя автобусами.

Хроніки вторгнення Росії. Одинадцятий день – у прямій трансляції ZAXID.NET