6 березня у районі Маріуполя в Приазов’ї українські військові провели успішну контратаку. За її результатами було знищено три російські танки, 4 БМП, дві бронемашини «Тигр». Ліквідовано близько 30 російських солдатів, двоє потрапили у полон. Про це о 14:30 повідомили на сторінці Операція об’єднаних сил.

Українські військові відзначають, що росіяни при взятті їх у полон твердять одну і ту саму легенду про те, що вони були на навчаннях і насправді не знали, куди їх відправляють воювати.

«Двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися. Інші ж екіпажі, що були в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди», – повідомили у Міноборони.

Нацгвардія опублікувала відео допиту полонених. Російський командир танкового взводу з м. Новочеркаськ (Росія) Антон Тімонов розповів, що багато їхніх бійців тікають в тил, не хочуть воювати.

Тим часом російські війська продовжують обстрілювати Маріуполь. Сьогодні була друга спроба організувати «зелений коридор» для евакуації людей. Однак росіяни знову порушили обіцянки і обстріляли дорогу, якою мали їхати цивільні.

«По МКР "Східний" гатить ТОС-1 "Буратіно", також по місту працює ворожа авіація, танки, ствольна та реактивна артилерія. Кількість жертв серед цивільного населення уточнюється, цілі райони міста руйнують і палять російські окупанти, знищуючи людей», — повідомили у полку «Азов», який захищає місто.

Як повідомляв вранці 6 березня Генштаб ЗСУ, російські війська, не досягнувши мети захопити столицю, зосередили основну увагу на активних діях у південних областях, щоб позбавити України виходу до Чорного та Азовського морів. Агресор витратив майже всі основні резерви та готується відправити додаткові підрозділи.

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