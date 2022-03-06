Президент України Володимир Зеленський закликав українців, які тимчасово потрапили в окупацію, об'єднуватися і виганяти російські війська. За його словами, українці ніколи не зупинять свого спротиву.

Така заява президента прозвучала на тлі безчинств, які чинять російські військові щодо цивільного населення. Зокрема, Росія продовжує скидати на Чернігів потужні некеровані авіабомби, а кількість жертв від кількаденного артобстрілу Харківщини сягнула 194 людей. Крім того, російські бандити в Гостомелі вбили пенсіонера за відмову їх годувати, а в одному із сіл Тростянецької громади Сумської області, окупованому військами РФ, на центральній вулиці та у прилеглих, майже біля кожного двору, стоїть російський танк.

Попри широку дезінформацію та поширення фейків українським військовим вдається затримувати військових злочинців. Зокрема, ЗСУ захопили в полон майора-зрадника з Криму, а у Києві полонені російські загарбники дали прес-конференцію. Величезні втрати ворога змусили міноборони Росії видати наказ ховати своїх військових у братських могилах, а коли це неможливо – намагатись знищити їхні тіла.

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