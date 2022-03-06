Російська пропаганда видає фото зруйнованого агресорами Ірпеня Київської області за «доказ» нібито зриву Україною гуманітарного коридору в Маріуполі, повідомив у суботу, 5 березня, Центр протидії дезінформації при РНБО.

Центр інформує, що російська пропаганда дедалі частіше вдається до відвертих фейків у намаганні приховати військові злочини проти українського народу. Так, фото зі зруйнованого російськими загарбниками міста Ірпінь, де мирні жителі ховалися від обстрілів під зруйнованим мостом, видається за «спробу українських військових» начебто не допустити жителів Маріуполя до гуманітарного коридору.

«Спроба ворога перекласти на Україну відповідальність за власні злочини вкотре виявилася марною. Проте, українці, будьте обережними», – застерігають у Центрі протидії дезінформації.

Напередодні російська армія пообіцяла, що з 9:00 ранку 5 березня припинить вогонь і відкриє 2 гуманітарні коридори для виходу мирних жителів з Маріуполя та Волновахи у напрямку Запоріжжя, планувалося, що евакуація з Маріуполя триватиме кілька днів за певним маршрутом з 11:00 до 16:00. Однак загарбники порушили домовленості про «зелений коридор» і почали обстріл, евакуацію перенесли і людям сказали розходитися.

Президент Росії Владімір Путін 24 лютого оголосив війну Україні і розпочав масштабне вторгнення. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

В Україні запроваджений воєнний стан, оголошена загальна мобілізація.

Україна вже направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

Підсумки і хроніку десятого дня російсько-української війни читайте на ZAXID.NET.