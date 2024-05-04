Галицький районний суд Львова визнав посадовицю управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради Лідію Недосуг винною у порушенні корупційного законодавства та оштрафував на 850 грн. Посадовиця не своєчасно подала декларацію про доходи за 2022 рік.

Як вказано в матеріалах справи, Лідія Недосуг працює головною спеціалісткою управління «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Згідно з законодавством вона повинна була подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 лютого 2024 року, натомість подала її пізно ввечері 8 лютого.

На неї склали протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП. Під час судового засідання Лідія Недосуг свою провину визнала.

Враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсуду Олег Юрків визнав посадовицю винною за ч. 1 ст. 172 КУпАП та призначив 850 грн штрафу. Крім цього, вона має сплатити 650 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.