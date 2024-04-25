Галицький районний суд Львова оштрафував депутатку Львівської обласної ради від «Самопомочі» Тетяну Письменну за невчасне подання декларацій про доходи за 2021 та 2022 роки. Суд призначив їй 850 грн штрафу. Раніше за аналогічне порушення оштрафували іншого депутата ЛОР.

Як вказано у постанові суду, яку оприлюднили у реєстрі у квітні 2024 року, Тетяна Письменна невчасно подала до НАЗК свої декларації за 2021 та 2022 роки – обидві декларації депутатка подала 3 лютого 2024 року, хоч мала це зробити до 1 лютого. Щодо депутатки склали протокол про адмінправопорушення – через невчасне подання декларацій.

Згідно з останньою поданою декларацією, Тетяна Письменна задекларувала дві квартири у Львові та гараж – майно вона набула ще понад 10 років тому. У власності депутатки є авто Toyota Yaris (2003 р. в.), а у 2021 році її чоловік Андрій Давидюк придбав Ford Escape (2016 р. в.). Подружжя декларує 437 тис. грн доходів – це зарплати та дивіденди від технічного бюро «Фаєрмур», власницею якого є Тетяна Письменна.

Суддя Наталія Зубачик призначила депутатці 850 грн штрафу за невчасно подані декларації та зобов’язала сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що суд оштрафував іншого депутата ЛОР за аналогічне порушення, а також екс-посадовця Львівської міськради та депутатів Добромильської міськради.