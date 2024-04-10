Суд оштрафував депутата Львівської облради за невчасне подання декларацій
Олег Фенчин є депутатом ЛОР від «ЄС» та хірургом у Сокальській лікарні
Галицький районний суд Львова оштрафував депутата Львівської облради від «Європейської солідарності», хірурга Сокальської лікарні Олега Фенчина за невчасне подання електронних декларацій. Йому призначили 850 грн штрафу.
Як вказано у постанові суду, яку винесли у квітні 2024 року, лікар-хірург Сокальської районної лікарні та депутат Львівської облради від «Європейської солідарності» Олег Фенчин вчасно не подав декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки – обидві декларації депутат подав 10 лютого 2024 року, хоч мав це зробити до 1 лютого.
Згідно з оприлюдненими деклараціями, Олег Фенчин не купував нерухомості чи автомобілів. Він проживає у будинку родички у Сокалі. У 2023 році він отримав 249 тис. грн зарплати у Сокальській ЦРЛ (приблизно, як і у 2022 році). Із депутатом пов’язані дві компанії на Сокальщині: ТзОВ «Дукат» (займається виробництвом хліба) та агрофірма «Угринів», яка вирощує зернові культури.
Щодо Олега Фенчина склали протокол про адмінправопорушення. У суді прокурор просив визнати депутата винним у вчиненні адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.1 ст. 172-6 КУпАП (невчасне подання декларацій). Олег Фенчин визнав свою провину та просив суд його суворо не карати.
Справу розглянула суддя Христина Мисько, яка дослідила усі матеріали та визнала депутата винним у вчиненні адмінправопорушення, призначивши 850 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.
Раніше ZAXID.NET повідомляв, що суд оштрафував екс-посадовця Львівської міськради за неподану декларацію, а також депутатку Добромильської міськради.