Хірург Сокальської лікарні та депутат Львівської облради від «Європейської солідарності» Олег Фенчин

Галицький районний суд Львова оштрафував депутата Львівської облради від «Європейської солідарності», хірурга Сокальської лікарні Олега Фенчина за невчасне подання електронних декларацій. Йому призначили 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у квітні 2024 року, лікар-хірург Сокальської районної лікарні та депутат Львівської облради від «Європейської солідарності» Олег Фенчин вчасно не подав декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки – обидві декларації депутат подав 10 лютого 2024 року, хоч мав це зробити до 1 лютого.

Згідно з оприлюдненими деклараціями, Олег Фенчин не купував нерухомості чи автомобілів. Він проживає у будинку родички у Сокалі. У 2023 році він отримав 249 тис. грн зарплати у Сокальській ЦРЛ (приблизно, як і у 2022 році). Із депутатом пов’язані дві компанії на Сокальщині: ТзОВ «Дукат» (займається виробництвом хліба) та агрофірма «Угринів», яка вирощує зернові культури.

Щодо Олега Фенчина склали протокол про адмінправопорушення. У суді прокурор просив визнати депутата винним у вчиненні адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.1 ст. 172-6 КУпАП (невчасне подання декларацій). Олег Фенчин визнав свою провину та просив суд його суворо не карати.

Справу розглянула суддя Христина Мисько, яка дослідила усі матеріали та визнала депутата винним у вчиненні адмінправопорушення, призначивши 850 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що суд оштрафував екс-посадовця Львівської міськради за неподану декларацію, а також депутатку Добромильської міськради.