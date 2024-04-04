Людмила Полюга є депутаткою Добромильської міськради та директоркою сільської школи

Старосамбірський районний суд Львівщини визнав винною у невчасному поданні декларацій, а також у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів депутатку Добромильської міськради та директорку сільської школи Людмилу Полюгу. Суд призначив їй 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у березні 2024 року, депутатка Добромильської міськради та директорка школи у селі Нове Місто Людмила Полюга невчасно подала декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки – обидві декларації депутатка подала лише у лютому 2024 року.

Окрім цього, Людмила Полюга у грудні 2023 року, маючи реальний конфлікт інтересів, під час засідання сесії міської ради взяла участь у голосуванні про встановлення надбавки педагогічним працівника. Згідно з прийнятим рішенням, Людмилі Полюзі, як директорці школи, встановили надбавку за престижність праці – 20%.

Щодо Людмили Полюги склали протоколи про адмінправопорушення, у суді депутатка визнала свою провину. Суддя Юрій Пошивак розглянув матеріали справи та визнав жінку винною у адмінправопорушеннях, призначивши 3400 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що суд оштрафував екс-посадовця Львівської міськради за неподану декларацію.