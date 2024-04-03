Народний депутат зі Львівщини Юрій Камельчук є членом фракції «Слуга народу»

Народний депутат Юрій Камельчук, член фракції «Слуга народу» у Верховній Раді, оприлюднив декларацію про свої доходи за 2023 рік. Нардеп із Львівщини вказав 621 тис. грн зарплати та ще 4,2 млн грн доходу своєї дружини.

Як вказано у декларації нардепа із Львівщини, у 2023 році Юрій Камельчук отримав 621 тис. грн зарплати у Верховній Раді, 10,5 тис. грн зарплати у приватному університеті новітніх технологій, а також вказав дохід своєї дружини Тетяни від підприємницької діяльності – 4,2 млн грн (у 2022 році вона декларувала 1,3 млн грн, тобто за рік її дохід збільшився майже на 3 млн грн).

Подружжя Камельчуків не купувало нової нерухомості у 2023 році. Юрій Камельчук, як і раніше, не має власного житла. Він у 2021 році отримав право користуватись та забудовувати земельну ділянку площею 0,15 га у селі Березівка під Києвом, яка належить Андрію Козіну. Подружжя Камельчуків також може користуватись батьківською квартирою у Червонограді, у співвласності Тетяни Камельчук є квартира у Вараші (47,9 м2). Житло у Києві подружжя орендує.

Нардеп із Львівщини є власником авто Škoda Favorit (1992 року випуску), але користується авто дружини – Toyota RAV4 (2017 року випуску), яке Тетяна Камельчук придбала у січні 2021 року. Тетяна Камельчук має у власності цінні папери.

Тетяна Камельчук керує благодійною організацією «Фонд родини Камельчуків», яка фігурує у справі переправлення ухилянтів за кордон. Із нардепом Юрієм Камельчуком пов’язані п’ять компаній, усі станом на квітень 2024 року є припиненими чи перебувають у процесі припинення. Йдеться про такі компанії: ПП «Прем’єр», ПП «Єврокапітал», ТзОВ «Бізнесфорум», ТзОВ «Бізнесфорум груп», ТзОВ «Бізнесфорум системс».

Свої заощадження подружжя зберігає переважно готівкою. Тетяна Камельчук вказала 2,8 млн грн готівкою та ще понад 20 тис. грн у банку, Юрій Камельчук готівкою зберігає 8 тис. доларів та ще 57 тис. грн у банку.

44-річний Юрій Камельчук із Червонограда є депутатом Верховної Ради IX скликання та входить у фракцію «Слуга народу». Раніше НАБУ звинувачувало нардепа Юрія Камельчука у брехні в декларації, але його виправдав суд. Глава ВАКС скаржилася на Юрія Камельчука через втручання в роботу суду, також суд зобов’язав нардепа виплатити понад 50 тис. грн за матюки – Камельчук нецензурно обізвав керівника ДП «Львіввугілля». Нардеп потрапляв у скандал через неправильне паркування, а у 2020 році заявляв про шкідливість вакцинації.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.