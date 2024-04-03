Нардеп із Львівщини Юрій Камельчук оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
Юрій Камельчук вказав 621 тис. грн зарплати та ще 4,2 млн грн доходу своєї дружини
Народний депутат Юрій Камельчук, член фракції «Слуга народу» у Верховній Раді, оприлюднив декларацію про свої доходи за 2023 рік. Нардеп із Львівщини вказав 621 тис. грн зарплати та ще 4,2 млн грн доходу своєї дружини.
Як вказано у декларації нардепа із Львівщини, у 2023 році Юрій Камельчук отримав 621 тис. грн зарплати у Верховній Раді, 10,5 тис. грн зарплати у приватному університеті новітніх технологій, а також вказав дохід своєї дружини Тетяни від підприємницької діяльності – 4,2 млн грн (у 2022 році вона декларувала 1,3 млн грн, тобто за рік її дохід збільшився майже на 3 млн грн).
Подружжя Камельчуків не купувало нової нерухомості у 2023 році. Юрій Камельчук, як і раніше, не має власного житла. Він у 2021 році отримав право користуватись та забудовувати земельну ділянку площею 0,15 га у селі Березівка під Києвом, яка належить Андрію Козіну. Подружжя Камельчуків також може користуватись батьківською квартирою у Червонограді, у співвласності Тетяни Камельчук є квартира у Вараші (47,9 м2). Житло у Києві подружжя орендує.
Нардеп із Львівщини є власником авто Škoda Favorit (1992 року випуску), але користується авто дружини – Toyota RAV4 (2017 року випуску), яке Тетяна Камельчук придбала у січні 2021 року. Тетяна Камельчук має у власності цінні папери.
Тетяна Камельчук керує благодійною організацією «Фонд родини Камельчуків», яка фігурує у справі переправлення ухилянтів за кордон. Із нардепом Юрієм Камельчуком пов’язані п’ять компаній, усі станом на квітень 2024 року є припиненими чи перебувають у процесі припинення. Йдеться про такі компанії: ПП «Прем’єр», ПП «Єврокапітал», ТзОВ «Бізнесфорум», ТзОВ «Бізнесфорум груп», ТзОВ «Бізнесфорум системс».
Свої заощадження подружжя зберігає переважно готівкою. Тетяна Камельчук вказала 2,8 млн грн готівкою та ще понад 20 тис. грн у банку, Юрій Камельчук готівкою зберігає 8 тис. доларів та ще 57 тис. грн у банку.
44-річний Юрій Камельчук із Червонограда є депутатом Верховної Ради IX скликання та входить у фракцію «Слуга народу». Раніше НАБУ звинувачувало нардепа Юрія Камельчука у брехні в декларації, але його виправдав суд. Глава ВАКС скаржилася на Юрія Камельчука через втручання в роботу суду, також суд зобов’язав нардепа виплатити понад 50 тис. грн за матюки – Камельчук нецензурно обізвав керівника ДП «Львіввугілля». Нардеп потрапляв у скандал через неправильне паркування, а у 2020 році заявляв про шкідливість вакцинації.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.