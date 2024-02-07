Народний депутат зі Львівщини Юрій Камельчук є членом фракції «Слуга народу»

Народний депутат зі Львівщини Юрій Камельчук, член фракції «Слуга народу», подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, Юрій Камельчук у 2022 році вказав 475 тис. грн зарплати у Верховній Раді, а його дружина Тетяна Камельчук – 1,3 млн грн доходу від підприємницької діяльності.

Тетяна Камельчук керує благодійною організацією «Фонд родини Камельчуків», яка фігурує у справі переправлення ухилянтів за кордон. З Юрієм Камельчуком пов’язані п’ять компаній, усі станом на кінець 2023 року є припиненими: ПП «Прем’єр», ПП «Єврокапітал», ТзОВ «Бізнесфорум», ТзОВ «Бізнесфорум груп», ТзОВ «Бізнесфорум системс».

Нардеп є власником авто Škoda Favorit (1992 року випуску), але користується авто дружини – Toyota RAV4 (2017 року випуску), яке Тетяна Камельчук придбала у 2021 року. Юрій Камельчук у 2021 року отримав право користуватись та забудовувати земельну ділянку площею 0,15 га у селі Березівка під Києвом. Ділянка належить Андрію Козіну. Подружжя Камельчуків також може користуватись батьківською квартирою у Червонограді, у співвласності Тетяни Камельчук є квартира у Вараші (47,9 м2). У власності Тетяни Камельчук є також державні облігації.

Додамо, що раніше НАБУ звинувачувало нардепа Юрія Камельчука у брехні в декларації, але його виправдав суд. Глава ВАКС скаржилася на Юрія Камельчука через втручання в роботу суду, також суд зобов’язав нардепа виплатити понад 50 тис. грн за матюки – Камельчук нецензурно обізвав керівника ДП «Львіввугілля». Нардеп потрапляв у скандал через неправильне паркування, а у 2020 році заявляв про шкідливість вакцинації.

Раніше ще низка нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ростислав Тістик, Павло Бакунець, Орест Саламаха, Микола Величкович, Андрій Лопушанський, Ярослав Дубневич, Мар’ян Заблоцький, Олег Синютка, Ярослав Рущишин.