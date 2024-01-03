Степан Кубів є народним депутатом України трьох скликань

61-річний народний депутат від «Європейської солідарності» Степан Кубів подав декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Степан Кубів задекларував 546 тис. грн зарплати, 478 тис. грн, які йому виплатили на відшкодування витрат, що пов’язані з виконанням депутатських повноважень, та 90 тис. грн, які він отримав для компенсації вартості проїзду територією України. Степан Кубів також отримав 335 тис. грн від надання майна в оренду, 187 тис. грн пенсії та 30 тис. грн зарплати від ННЦ «Інститут аграрної економіки», яку він отримав за сумісництвом.

Народний депутат задекларував годинник De Ville Co-Axial Chronometer бренду Omega, а також ікону 1838 року. Дружина Степана Кубіва Світлана із 2020 року є власницею автомобіля Mercedes-Benz GLE 300d за 2,8 млн грн.

Степан та Світлана Кубіви є власниками низки нерухомості у Львові, Києві, Східниці, Пустомитах та Зимній Воді. Зокрема у Львові Кубіви мають квартиру (235 м2), гараж, приміщення офісу, закладу громадського харчування, майстерні та ще чотири нежитлові приміщення. Степан Кубів є власником восьми земельних ділянок у Східниці та житлового будинку площею 174 м2. Також Кубів є власником дачного будинку у Києві площею 276 м2. Варто додати, що таке ж майно Кубів декларував і за 2021 рік.

Народний депутат задекларував, що зберігає готівкою 201 тис. доларів, 30 тис. євро та 510 тис. грн, ще 234 тис. грн він зберігає на банківському рахунку. Його дружина Світлана зберігає у банках 1,7 тис. грн.

Нагадаємо, що Степан Кубів є народним депутатом України трьох скликань. Кубів є випускником двох львівських університетів, очолював банки «Львів» та «Кредобанк» і два роки був депутатом Львівської облради від «Фронту змін». Майже півроку у 2014 році очолював Нацбанк та був членом РНБО, а згодом став представником президента у ВР. Він був першим віце-прем’єр-міністром та міністром економічного розвитку України.