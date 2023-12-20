Ігор Фріс є членом комітету Верховної Ради України з питань правової політики

Народний депутат України від «Слуги народу» Ігор Фріс опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Ігор Фріс задекларував 583,2 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік його зарплата становила 561,6 тис. грн. На банківських рахунках народного депутата розміщено понад 620 тис. грн. Ще 260 тисяч доларів він тримає готівкою. Також Ігор Фріс задекларував годинники Hublot і Franck Muller.

Дружина народного депутата Наталія Фріс задекларувала понад 327 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 35 тис. доларів готівкою та автомобіль Hyundai I10, вартістю 183,3 тис. грн, якого не було у декларації за 2021 рік. Також родина народного депутата продовжує користуватися Volvo XC60, вартістю понад 1,6 млн грн.

Ігор Фріс орендує в Івано-Франківську два приміщення, проживає у будинку, площею 199 м2 та користується готельним номером, що належить Державному управлінню справами.

Додамо, що народний депутат Ігор Фріс є членом комітету Верховної Ради України з питань правової політики. У 2021 році він був автором поправки до закону про повернення ув’язнення за брехню в деклараціях. Поправка робила неможливим покарання за брехню щодо майна родичів. У зв’язку з внесенням цієї поправки Володимир Зеленський повернув законопроект на повторний розгляд парламенту.