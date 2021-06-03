Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського про повернення ув’язнення за брехню в деклараціях. Відповідний законопроект №4651 підтримали 307 депутатів.

Так, якщо особа внесла неправдиві відомості у декларацію на 500-2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (4,5 млн грн), пропонується встановити такі покарання:

штраф від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис.грн до 68 тис. грн);

громадські робти (від 150 до 240 годин);

обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Водночас позбавлення волі до двох років загрожуватиме тим особам, які збрехали в декларації на понад 4,5 млн грн. За умисне неподання декларацій, крім штрафу та громадських робіт, також загрожуватиме позбавлення волі за термін до двох років із позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Зі слів керівника ЦПК Віталій Шабуніна, депутати проголосували поправку нардепа від «Слуги народу» Ігоря Фріса №50, яка робить неможливим покарання за брехню щодо майна родичів. Тобто, зазначати майно, яким користується чи володіє член сім’ї тепер потрібно лише коли сам член сім’ї надав таку інформацію декларанту, хоча раніше сотанній мав вказати усю відому йому інформацію.

Раніше перед перший читанням голова НАЗК Олександр Новіков в коментарі «Громадському» пояснив, що у разі ухвалення, застосовувати це покарання зможуть лише з наступного року.

Зазначимо, що 4 грудня 2020 року депутати повернули відповідальність за недостовірне декларування посадовцями, яку 27 жовтня скасував Конституційний суд. Закон є «компромісним» та містить частини з відповідних законопроектів президента та робочої групи з урегулювання конституційної кризи. Ввечері того ж дня НАЗК закликало Зеленського ветувати законопроект про повернення відповідальності за неправдиве декларування, оскільки він не передбачає позбавлення волі.

Що передувало

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Cуд визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій, але 29 жовтня доступ до держреєстру е-декларацій було відновлено на виконання розпорядження Кабміну.