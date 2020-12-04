Верховна Рада повернула відповідальність за недостовірне декларування посадовцями, яку 27 жовтня скасував Конституційний суд.

На засіданні 4 грудня відповідний законопроект №4460-д підтримали 289 депутатів.

Цей проект є «компромісним» та містить частини з відповідних законопроектів президента (№4434) та робочої групи з урегулювання конституційної кризи (№4441).

Згідно з документом, умисне внесення недостовірних відомостей до декларації на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів (наразі це від 1,3 до 9 млн грн) карається штрафом від 2,5 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (42,5 до 51 тис. грн) або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Внесення недостовірних відомостей на суму від 4000 прожиткових мінімумів (понад 9 млн грн) каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 тис. грн), громадськими роботами від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій, але 29 жовтня доступ до держреєстру е-декларацій було відновлено на виконання розпорядження Кабміну.

Після цього НАБУ встигло закрити кілька резонасних проваджень, зокрема, проти очільника МВС Арсена Авакова і генпрокурорки Ірини Венедіктової.