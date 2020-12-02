НАБУ не розслідуватиме справу щодо брехні у деклараціях Арсена Авакова

Національне антикорупційне бюро закрило справу проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо ймовірного недекларування вілли в Італії та інших статків через скандальне рішення КСУ, яке стосується скасування е-декларування. Про це у середу, 2 грудня, повідомила громадська організація «Центр протидії корупції», яка раніше подала заяву про можливий злочин.

За їхніми словами, йдеться про недекларування Аваковим у 2017 та 2018 роках вілли в Італії, розташованій у Сан-Феліче-Чірчео, приблизною вартістю 3,3 млн євро, яку міністр набув через свою компанію у жовтні 2017 року. Активісти також відзначають, що протягом 2015-2018 він задекларував свої та дружини грошові активи від 49 тис. грн до 1,9 млн доларів, однак не вказав доходи від процентів, які нараховуються банками.

Крім того, НАБУ також знайшло розбіжності у вказаних в декларації у 2017 році доходах дружини Авакова. У документі йшлося про дві кіпрські компанії, які зникли з декларації за 2018 рік, але були припинені лише у 2019, наявність різниці між фактичними доходами і зазначеними в декларації тощо.

Нагадаємо, що раніше НАБУ закрило справу проти Ірини Венедіктової. Вона стосувалася годинника Hublot за 10300 доларів, який Ірина Венедіктова не вказала в декларації у квітні 2020 року.