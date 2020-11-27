НАБУ закрило справу про годинник Ірини Венедіктової вартістю понад 10 тис. доларів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) закрило кримінальне провадження за фактом можливої брехні в електронній декларації генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко.

Він, як ініціатор відкриття справи щодо Венедіктової, отримав копію постанови про закриття кримінального провадження.

«Кримінальне провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 52020000000000294, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 ККУ, закрити у зв'язку з набранням чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою, на підставі пункту 4 частини 1 статті 284 КПК України», – йдеться у постанові.

Справу закрили через скасування Конституційним судом України ст. 366−1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації).

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НАБУ закрило кримінальне провадження щодо незадекларованого годинника генпрокурорки Венедіктової.



Копію постанови про закриття кримінального провадження у зв‘язку із тим самим рішенням Конституційного суду я отримав як заявник. pic.twitter.com/wTSxt2Omi4 — Сергій Стерненко (@sternenko) November 27, 2020

Як стверджує Стерненко, за вказаним номером провадження й була відкрита справа стосовно Венедіктової.

«НАБУ закрило кримінальне провадження щодо незадекларованого годинника генпрокурорки Венедіктової, – зазначив він.

Зазначимо, що раніше Сергій Стерненко подав заяву до НАБУ про годинник Hublot, який Ірина Венедіктова не вказала в е-декларації, у квітні 2020 року. За його словами, генпрокурорка «забула» задекларувати годинники за 10300 доларів. Після цього суд змусив НАБУ порушити вказану справу стосовно Венедіктової. Щоправда, сама Венедіктова після розголосу заявила, що носить підробку годинника Hublot, яка коштує менше 5 тис. грн.

До слова, днями стало відомо, що чоловік генеральної прокурорки Венедіктової Денис Колесник звільнився з посади заступника начальника Департаменту кіберполіції, отримав 750 тис. грн від Кіберполу і продовжив їздити на роботу.