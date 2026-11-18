Експосадовцю ТЦК загрожує до 12 років увʼязнення

Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому заступнику начальника Броварського районного ТЦК та СП. За даними правоохоронців, посадовець ТЦК вистрілив у військового та намагався сфальсифікувати докази. Про це у середу, 18 листопада, повідомили на сайті ДБР.

Інцидент трапився у жовтні 2023 року. За даними правоохоронців, військовий звернувся до ТЦК, щоб отримати довідку про перебування на військовому обліку. Йому запропонували пройти військово-лікарську комісію, однак він відмовився, пояснивши, що вже перебуває на службі. Між чоловіками виникла суперечка, до якої долучився тодішній заступник начальника ТЦК.

Під час конфлікту посадовець ТЦК вистрілив у праву ногу військового з травматичного пістолета «Форт», унаслідок чого той отримав травму середньої тяжкості. Після цього заступник начальника ТЦК намагався приховати обставини стрілянини від слідства та сфальсифікував докази.

«Він залучив підлеглих, які не знали про його наміри, та наказав надати гільзу, відстріляну з іншого пістолета аналогічного типу. Цю гільзу передали слідчому Національної поліції як речовий доказ. Однак експертиза встановила, що вона не була відстріляна зі зброї, яка належала посадовцю», – йдеться у повідомленні ДБР.

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Слідчі повідомили вже колишньому посадовцю ТЦК про підозру в перевищенні військовою службовою особою повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, 17 листопада суд у Вінниці відправив під варту двох військовослужбовців ТЦК, які застосували до цивільних засіб хімічної дії. Відомо, що один із них перебував у стані наркотичного сп’яніння.