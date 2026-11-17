Потерпілі заявили, що пробачили військовослужбовцям

У Вінниці суд обрав запобіжні заходи двом військовослужбовцям ТЦК та СП, яких підозрюють у хуліганстві під час мобілізаційних заходів. За даними слідства, один із них перебував у стані наркотичного сп’яніння, а інший стріляв у бік цивільного. Про це 17 листопада повідомила пресслужба суду.

За даними суду, підозрювані під час виконання службових обов’язків зупинили автомобіль, у якому були водій та пасажирка. Під час спілкування військовослужбовці, один із яких був у стані наркотичного сп’яніння, почали силоміць смикати двері автомобіля та застосували спеціальний засіб хімічної дії. Через це водій та пасажирка отримали хімічні опіки очей.

Після цього один із підозрюваних вистрілив із сигнально-стартового пістолета в бік потерпілого.

Під час судового розгляду потерпілі подали письмові заяви про відсутність претензій до підозрюваних. На одному із засідань був присутній потерпілий, який підтвердив ці заяви та зазначив, що пробачив військовослужбовцям.

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Водночас суд задовольнив клопотання прокурора та взяв обох підозрюваних під варту на 60 діб. Одному з них визначили заставу в розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (166 тис. 400 грн), іншому – призначили тримання під вартою без права внесення застави.

Військовослужбовців підозрюють у хуліганстві за ч. 4 ст. 296 КК України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії.