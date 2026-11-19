В інстаграмі з’явилася можливість редагувати опубліковані сторіс
На редагування сторіс користувачі матимуть 15 хвилин після публікації
Інстаграм офіційно запустив функцію редагування опублікованих сторіс. Користувачі зможуть вносити зміни протягом 15 хвилин після публікації. Про це 18 листопада повідомив керівник соцмережі Адам Моссері.
«Якщо ви коли-небудь помічали помилку в тексті одразу після публікації сторіс, ця функція саме для вас. Тепер ви можете редагувати текст, музику, стікери та малюнки протягом 15 хвилин після публікації, не втрачаючи переглядів, лайків чи коментарів», – написав Моссері.
За його словами, користувачі давно просили додати можливість редагувати опубліковані історії. Тестування функції тривало з квітня.
Щоб скористатися новою функцією, потрібно відкрити історію, натиснути меню з трьома крапками в нижньому правому куті та вибрати опцію «Редагувати історію» (Edit Story). Після збереження змін глядачі побачать позначку «Відредаговано» (Edited).Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Адам Моссері також анонсував нові шрифти, кольори та форми стікерів, оновлений механізм вибору кількох фотографій, а також додаткові варіанти розмиття та градієнтного фону.
Нагадаємо, у серпні 2026 року інстаграм вперше за 10 років оновив свій текстовий логотип.