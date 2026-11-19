Тестування функції тривало з квітня

Інстаграм офіційно запустив функцію редагування опублікованих сторіс. Користувачі зможуть вносити зміни протягом 15 хвилин після публікації. Про це 18 листопада повідомив керівник соцмережі Адам Моссері.

«Якщо ви коли-небудь помічали помилку в тексті одразу після публікації сторіс, ця функція саме для вас. Тепер ви можете редагувати текст, музику, стікери та малюнки протягом 15 хвилин після публікації, не втрачаючи переглядів, лайків чи коментарів», – написав Моссері.

За його словами, користувачі давно просили додати можливість редагувати опубліковані історії. Тестування функції тривало з квітня.

Щоб скористатися новою функцією, потрібно відкрити історію, натиснути меню з трьома крапками в нижньому правому куті та вибрати опцію «Редагувати історію» (Edit Story). Після збереження змін глядачі побачать позначку «Відредаговано» (Edited).

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Адам Моссері також анонсував нові шрифти, кольори та форми стікерів, оновлений механізм вибору кількох фотографій, а також додаткові варіанти розмиття та градієнтного фону.

Нагадаємо, у серпні 2026 року інстаграм вперше за 10 років оновив свій текстовий логотип.