У межах збору закуплять генератори, термоодяг та опалювальне обладнання

У Польщі розпочали збір на генератори, термоодяг та опалювальне обладнання. Збір «Тепло з Польщі для Києва» вирішили продовжити. Про це у вівторок, 17 листопада, в етері TVN24 повідомив організатор благодійної ініціативи Єжи Вуйцик.

Благодійник розповів, що минулого року під час попереднього збору, коли Росія посилила обстріли енергетичної інфраструктури України, в рамках збору «Тепло з Польщі для Києва» вдалося зібрати 12 млн злотих (близько 135,9 млн грн за актуальним курсом НБУ). Єжи Вуйцик також повідомив, що цього року збір вирішили продовжити, та закликав поляків знову долучитися до допомоги та підтримати українців.

«Допомога була дуже масштабною, швидкою та ефективною. Цього року ми знаємо, що говорить Путін. Він заявляє, що зламає Україну морозом, ракетами та ненавистю, і розраховує на нашу байдужість», – сказав благодійник.

Також він подякував польським підприємцям і представникам білоруської спільноти «Вільна Білорусь» за підтримку та готовність долучатися до допомоги. За його словами, за зібрані гроші закуплять генератори, термоодяг та опалювальне обладнання, які допоможуть українцям пережити холод. Наразі в Україну вже вдалося відправити шість гуманітарних вантажів. Проте Єжи Вуйцик не назвав, для яких саме міст доправили допомогу, з міркувань безпеки.

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«Ризики надзвичайно зросли. Важко знайти водіїв, які погоджуються туди їхати, але ми продовжуємо це робити», – додав Єжи Вуйцик.

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, наприкінці січня 2026 року Київ отримав від Польщі перші 130 генераторів, які купили в межах благодійного збору «Тепло з Польщі для Києва». За 10 днів польським благодійникам вдалося зібрати 8 млн злотих.