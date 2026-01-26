Київ отримав перші 130 генераторів від Польщі

До Києва з Польщі прибула перше партія генераторів, придбаних у межах благодійного «Тепло з Польщі для Києва». Про це у понеділок, 26 січня, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Як розповів Віталій Кличко, збір організований польськими благодійниками, тривав 10 днів. За цей час поляки пожертвували 8 млн злотих (приблизно 95 млн грн). Наразі до Києва прибула перша партія генераторів, а саме:

1 дизельний генератор потужністю 600 кВт;

1 дизельний генератор потужністю 80 кВт;

20 генераторів потужністю 20 кВт кожен;

108 генераторів потужністю 12 кВт кожен.

За словами мера Києва, найближчим часом до столиці прибуде ще 90 генераторів з Польщі.

Крім того, 26 січня стало відомо, що Краківський митрополит кардинал Гжегож Рись також організує збір, щоб придбати для Києва генератори та мобільні котельні. Всі пожертви, які церква отримає в неділю, 1 лютого, будуть спрямовані на допомогу киянам. Гжегож Рись запевнив, що особисто профінансує купівлю одного генератора. За його слова, він спілкувався з главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом, який розповів йому про наслідки російських атак на Київ.

«Ми шукаємо генератори великої потужності та мобільні котельні для автономного освітлення та опалення тих районів Києва, де люди мерзнуть від низьких температур», – розповів Блаженніший Святослав Гжегожу Рисю.

Нагадаємо, внаслідок масованих атак РФ по українській енергосистемі Володимир Зеленський оголосив режим надзвичайної ситуації. На тлі масованих відключень світла по Україні благодійний фонд Stand With Ukraine та ще низка польських організацій оголосили збір «Тепло з Польщі для Києва». Спочатку планувалося зібрати 1 млн злотих (11,7 млн грн), щоб закупити 100 генераторів для жителів Києва. Проте вже ввечері 18 січня сума пожертв становила понад 2 млн злотих (більше ніж 28 млн грн) й організатори підвищили мету до 3 млн злотих (понад 35 млн грн), однак вже 19 січня ця сума була зібрана. Станом на 21 січня сума пожертв становила 5 млн злотих (близько 60 млн грн).

Додама, що станом на 24 січня, за інформацією Віталія Кличка, у Києві без опалення залишались 1330 багатоповерхівок.