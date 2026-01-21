Гроші витратять на генератори та іншу допомогу для Києва

Польський благодійний збір на генератори та іншу допомогу для Києва в умовах енергокризи за шість днів досяг поставленої цілі –5 млн злотих.

Станом на 13:48 за Києвом 21 січня благодійний збір «Тепло з Польщі для Києва» перетнув позначку у 5 004 446 злотих і сума продовжує зростати. За увесь час внески зробили 40 220 людей.

«Відгук поляків перевершив усі наші очікування. Ви показали, що вам небайдужа доля ваших сусідів. Завдяки вашим пожертвуванням ми можемо зробити набагато більше, ніж планували. Ці гроші забезпечать справжнє тепло людям в Україні. Ми дістанемося до тих, хто замерзає у темних будинках та лікарнях без електрики. Ми купимо більше генераторів, спальних мішків та палива», - заявили організатори.

Збір запустили кілька громадських організацій та ініціатив, серед яких Євромайдан-Варшава, Democracy Foundation, Sestry.eu, Open Dialogue Foundation, PRB Foundation, ініціатива Entrepreneurs Help.

Спочатку планувалося зібрати 1 млн злотих, щоб закупити 100 генераторів для жителів Києва. Проте вже ввечері 18 січня сума донатів становила понад 2 млн злотих, тому організатори підвищили мету до 3 млн злотих, однак вже 19 січня ця сума була зібрана.

У січні на тлі масштабних відключень електроенергії через російські атаки, відсутності опалення та води у багатьох помешканнях кияни почали виїжджати з міста. За словами мера Віталія Кличка, з Києва виїхали близько 600 тис. містян.