Вандал розкидав свічки біля меморіальної виставки

На території музею тоталітарних режимів «Територія терору», що працює у Львові на проспекті Чорновола, вандал зневажив памʼять загиблих українських військовополонених. Інцидент трапився ще у суботу, 28 лютого, але про нього на сторінці музею повідомили ввечері понеділка.

«Невідома особа поглумилася над пам’яттю загиблих українських військовополонених в окупованій Оленівці. Було перекинуто лампадки та порушено порядок біля кожного зі стендів вуличної виставки із портретами загиблих, приуроченої до третьої річниці теракту», – написали на сторінці музею.

Адміністрація музею звернулася у поліцію і передала необхідні докази для встановлення винних та притягнення їх до відповідальності.

«Ця виставка вулична, розташована на площі перед музеєм. Там є камери спостереження, які зафіксували цей інцидент, це зробила одна людина. Із записом працюють правоохоронці», – уточнили ZAXID.NET працівники музею.

Виставку відкрили 28 липня 2025 року (фото музею)

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня 2022 росіяни здійснили теракт у селищі Оленівка, де утримували оборонців «Азовсталі». Там загинули щонайменше 53 українських військових. До третіх роковин цієї трагедії у музеї «Територія терору» відкрили вуличну виставку з портретами загиблих.