Активи за дорученням посадовця придбала його дружина

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав необґрунтованими активи колишнього начальника складу пального та мастильних матеріалів центру забезпечення тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України та його близьких. Про це у понеділок, 2 березня, повідомило Державне бюро розслідувань.

Як йдеться в матеріалах ДБР, серед активів є будинок площею 180,8 м², що розташований на Львівщині, а також земельна ділянка вартістю 2,9 млн грн. Нерухомість та землю за дорученням посадовця купила його дружина. У 2025 році будинок продали за 2,7 млн грн.

Правоохоронці не називають імені посадовця, однак за даними видання Слово і Діло, йдеться про Дмитра Галагудзу та його родину.

«Разом із тим подружжя не мало достатніх законних доходів та заощаджень для придбання цього майна», – йдеться у повідомленні.

Після опрацювання матеріалів прокурор САП у грудні 2025 року подав до ВАКС позов на суму понад 2,9 млн грн.