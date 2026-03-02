Росіяни протягом зими втратили понад 90 тис. військових

Протягом зими росіяни втратили на фронті понад 90 тис. військових. За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, окупанти протягом трьох місяців втратили більше військових, ніж залучили до армії. Про це Олександр Сирський повідомив, у понеділок, 2 березня, у своєму телеграм-каналі.

За словами Олександра Сирського, протягом трьох місяців зими росіяни втратили на фронті 92 тис. 850 військових вбитими та пораненими. В середньому українські військові ліквідовували взимку 1031 окупанта щодня. Як зауважує Головнокомандувач, росіяни втратили на полі бою більше військових, ніж залучили до армії.

«У лютому 2026 року, вперше з часу Курської наступальної операції, Сили оборони України відновили контроль над більшою територією, аніж зміг захопити противник», – наголосив Олександр Сирський.

Крім того, Головнокомандувач відзначив успіхи ЗСУ на Олександрівському та Гуляйпільському напрямку, а також посилення контролю над Купʼянськом.

«Всупереч багаторазовим реляціям російського керівництва, лише посилюємо контроль над Куп’янськом і скорочуємо в місті “поголів’я” ворожих диверсантів. Ми продовжуємо стримувати ворога в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ми тримаємо стрій», – наголосив Олександр Сирський.

До слова, 4 лютого Володимир Зеленський озвучив втрати України за час повномасштабного вторгнення. За словами президента, Україна втратила 55 тис. захисників.

Нагадаємо, 9 лютого росіяни заявили, що Сили оборони України розпочали контрнаступ на Запоріжжі. Наступного дня, 10 лютого, командир 1 окремого штурмового полку повідомив, що Дмитро Філатов з позивним «Перун» підтвердив, що ЗСУ дійсно мають успіх на Гуляйпільському напрямку, що також розташований на півдні України (в районі міста Гуляйполе у Пологівському районі Запорізької області). 11 лютого 33 окремий штурмовий полк повідомив про звільнення двох сіл у Запорізькій області: Косівцеве та Придорожнє.

22 лютого Десантно-штурмові війська повідомили, що у межах контрнаступальної операції українські військові звільнили вісім сіл на Олександрівському напрямку. 23 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на цьому напрямку Сили оборони деокупували 400 км².

