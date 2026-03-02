Після затримання чоловік пояснив вбивство людей особистою образою

У слідчому ізоляторі помер 72-річний уродженець Донеччини, якого підозрювали у вбивстві пʼяти переселенців у селі Судобичі Дубенського району. Про це у понеділок, 2 березня, повідомили пресслужби поліції та прокуратури Рівненщини.

За даними слідства, чоловікові стало зле ввечері 27 лютого. Медики врятувати його не змогли. Згідно з висновками експертизи, причиною смерті пенсіонера стала гостра серцево-судинна недостатність.

Нагадаємо, злочин стався 10 лютого 2026 року у приміщенні колишньої школи в Судобичах. Поліція виявила тіла трьох жінок і двох чоловіків віком від 56 до 81 року з ознаками насильницької смерті. Усі загиблі – переселенці з Донецької та Кіровоградської областей.

Слідчі встановили, що до вбивства причетний 72-річний чоловік із Донецької області, який проживав разом із загиблими. Попередньо між ним та потерпілими виник побутовий конфлікт. Під час сутички пенсіонер завдав смертельних ударів сокирою та молотком. Свій вчинок він пояснив особистою образою.