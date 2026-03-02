На відео зафіксували один з літаків, який впав над Кувейтом

У Кувейті, який атакують іранські війська, розбилися кілька американських військових літаків. Всі екіпажі вдалося врятувати, повідомили у пресслужбі Збройних сил Кувейту у понеділок, 2 березня.

За даними кувейтської армії, відповідальні органи розпочали пошуково-рятувальні роботи, а екіпажі евакуювали. Наразі пілотів, які катапультувалися, надають необхідну медичну допомогу та оглядають.

Речник міністерства оборони повідомив, що щодо обставин інциденту координуються з американськими військовими. Крім того, армії вжили спільних технічних заходів. Наразі триває розслідування щодо встановлення причин аварій.

Скільки саме літаків розбилися над Кувейтом, у пресслужбі Збройних сил країни не уточнили.

Зазначимо, 2 березня у соцмережах поширили відео, на якому видно літак, що горить і падає з неба. Також на кадрах видно пілота, який катапультувався та спустився на землю з парашутом.

За даними CNN, над Кувейтом міг впасти американський двомоторний винищувач F-15E або F/A-18.

Додамо, Кувейт став однією з країн, які атакував Іран після початку військової операції США та Ізраїлю 28 лютого. У результаті ударів було вбито 40 іранських військових командирів, у тому числі верховного лідера аятолу Алі Хаменеї та начальника Генштабу ЗС Ірану генерала Абдулрахіма Мусаві.

Іран відреагував на удари та атакував американські бази й цивільну інфраструктуру в країнах Перської затоки, застосовуючи ракети та ударні дрони. Під удар потрапили Ізраїль, ОАЕ, Бахрейн та інші країни. Крім того, вибухи лунали на британській військовій базі на Кіпрі.