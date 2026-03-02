ДТП сталася в Дрогобичі

У неділю, 1 березня, на Львівщині зіткнулися два мотоцикли, обох водіїв із травмами госпіталізували. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 14:50 в Дрогобичі. 16-річний мешканець Борислава, керуючи мотоциклом Suzuki, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із зустрічним мотоциклом TEKKEN 300, під керуванням 17-річного мешканця села Раневичі.

Внаслідок ДТП неповнолітнього водія мотоцикла Suzuki госпіталізували в лікарню «Охматдит» з діагнозом: відкритий перелом лівого передпліччя. Водій мотоцикла TEKKEN 300 потрапив у Дрогобицьку міську лікарню з діагнозом: відкритий перелом лівої стегнової кістки.

За фактом ДТП слідчі відкрили провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.