Смертельна аварія сталася на пішохідному переході

У четвер, 26 лютого, Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід прокурору Шептицької окружної прокуратури Руслану Кульчицькому, підозрюваному у ДТП, внаслідок якої загинула 14-річна дівчина та було травмовано 9-річного хлопчика.

Як повідомили у суді, слідчий суддя застосував підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 266 тис. грн.

У разі внесення застави підозрюваний вийде з-під варти та матиме низку процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, 24 лютого близько 19:00 на трасі біля села Смереків Львівського району прокурор Шептицької окружної прокуратури Руслан Кульчицький на автомобілі Skoda Superb збив двох дітей, які переходили дорогу на пішохідному переході. Унаслідок аварії загинула неповнолітня дівчинка, батько якої – військовослужбовець. Її молодшого брата госпіталізували в реанімацію. Головний прокурор заявив, що бере справу під особистий контроль.