На Львівщині сталась смертельна ДТП за участі окружного прокурора, загинула дитина
Обласна прокуратура взяла розслідування на контроль
У вівторок, 24 лютого, близько 19:00 сталась ДТП за участі прокурора біля села Смереків Львівського району. Унаслідок наїзду автомобіля загинула дитина. Про це повідомляє прокуратура Львівської області.
«За кермом транспортного засобу перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області. Прокуратура зацікавлена у повному, всебічному та неупередженому встановленні всіх обставин події. Хід розслідування перебуває на контролі», – ідеться в повідомленні прокуратури на фейсбук-сторінці.
За фактом аварії розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
Доповнено. Як повідомив головний прокурор України Руслан Кравченко, в ДТП за участі прокурора загинула дитина, ще одна – госпіталізована.
«ДТП сталася у темну пору доби, водій повертався додому з роботи. Він пройшов освідування, ознак алкогольного сп’яніння не виявлено. Усі обставини події наразі встановлюються», – повідомив Руслан Кравченко.
Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Руслан Кравченко також уточнив, що загибла – неповнолітня дівчинка, батько якої – військовослужбовець. Головний прокурор додав, що бере справу під особистий контроль.