Аварія трапилась ввечері 24 лютого

У вівторок, 24 лютого, близько 19:00 сталась ДТП за участі прокурора біля села Смереків Львівського району. Унаслідок наїзду автомобіля загинула дитина. Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

«За кермом транспортного засобу перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області. Прокуратура зацікавлена у повному, всебічному та неупередженому встановленні всіх обставин події. Хід розслідування перебуває на контролі», – ідеться в повідомленні прокуратури на фейсбук-сторінці.

За фактом аварії розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Доповнено. Як повідомив головний прокурор України Руслан Кравченко, в ДТП за участі прокурора загинула дитина, ще одна – госпіталізована.

«ДТП сталася у темну пору доби, водій повертався додому з роботи. Він пройшов освідування, ознак алкогольного сп’яніння не виявлено. Усі обставини події наразі встановлюються», – повідомив Руслан Кравченко.

Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Руслан Кравченко також уточнив, що загибла – неповнолітня дівчинка, батько якої – військовослужбовець. Головний прокурор додав, що бере справу під особистий контроль.