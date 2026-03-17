Редиска – це не лише хрумкий додаток до салатів, а й універсальний інгредієнт для легких і свіжих страв. Із неї можна приготувати набагато більше, ніж здається на перший погляд: від освіжаючого холодника до пікантних намазок. У цій добірці зібрано п’ять простих і смачних рецептів, які допоможуть по-новому відкрити смак редиски.

Поєднання свіжих овочів, варених яєць і кукурудзи робить салат ситним, але легким. Заправка з майонезу, сметани та гірчиці додає ніжного й трохи пікантного смаку.

Поєднання ніжної кіноа, хрусткої редиски та соковитої броколі створює гармонійний баланс смаків і текстур. Заправка з лимонного соку, діжонської гірчиці та меду додає приємної пікантності й легкої солодкості. Такий салат смакує як самостійна страва або як корисний гарнір.

Закуска з редиски й сала – це простий і швидкий варіант бутербродів із насиченим смаком. Вона чудово підійде для шведського столу або неформальної зустрічі, особливо якщо подавати її свіжою.

Холодник з редискою – це справжня вітамінна бомба у весняні дні. Він готується просто: кефір, варене яйце, огірок, зелень і, звісно, хрумка редиска. Такий суп не тільки освіжає, а й нагадує про літо та бабусину кухню.

Салат з простим та яскравим смаком. Тут все ясно, але дуже смачно.