Закуска з редиски й сала – це простий і швидкий варіант бутербродів із насиченим смаком. Вона чудово підійде для шведського столу або неформальної зустрічі, особливо якщо подавати її свіжою. Shuba пише, як приготувати таку незвичну намазку та чим її можна доповнити.

Інгредієнти:

редиска – 8 шт.;

8 шт.; редиска, листя – 300 г;

300 г; сало – 100 г;

100 г; зубки часнику – 3 шт.;

3 шт.; сіль за смаком;

за смаком; перець чорний мелений за смаком;

за смаком; зелень – 20 г;

20 г; кунжут білий – 20 г;

20 г; багет – 1 шт.

Спосіб приготування:

Редис, його листя та зелень ретельно промийте й обсушіть. Редис наріжте шматочками, листя та зелень подрібніть, а сало також наріжте невеликими шматками.

Часник очистьте і пропустіть через прес. Усі підготовлені інгредієнти покладіть у чашу блендера, додайте сіль, перець і збийте до однорідної маси.

Намастіть суміш на скибочки багета, за бажанням посипте кунжутом, прикрасьте зеленню і подавайте до столу.