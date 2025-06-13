Кабачкова намазка для закусок. Рецепт дня0
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Кабачкова намазка – це легка й ніжна літня закуска, яку не варто плутати з ікрою. Вона має м’який смак завдяки додаванню плавлених сирків і готується з простих, доступних інгредієнтів. Особливо актуальна влітку, коли хочеться чогось легшого за традиційні салати з майонезом.
Інгредієнти:
- 450 г;
- 1 шт.;
- 1 шт.;
- 1 шт.;
- г;
- 40 г;
- 2 шт.;
- 25 г;
- за смаком;
- за смаком;
- за смаком;
- 4 шт.
Спосіб приготування:
Для цієї намазки знадобляться сезонні овочі: кабачки, морква, помідор, цибуля та часник. Помідор попередньо слід пробланшувати – це дозволить легко зняти шкірку та зробити текстуру страви ніжнішою. Всі овочі подрібнюються: кабачки – кубиками, морква натирається, а зелень і часник дрібно січуться, пише Shuba.
Спершу на розігрітій олії пасерується ароматна основа з цибулі, моркви та часнику, далі додаються кабачки та помідор, і все тушкується під кришкою до м'якості.
Коли овочі стануть м’якими, до них додаються терті плавлені сирки, які надають страві кремової консистенції й ніжного вершкового присмаку. Наприкінці додається свіжа зелень, сіль та перець за смаком. Намазка чудово смакує як у теплому, так і в охолодженому вигляді, особливо з хрумким підсмаженим хлібом.