Кабачкова намазка – це легка й ніжна літня закуска, яку не варто плутати з ікрою. Вона має м’який смак завдяки додаванню плавлених сирків і готується з простих, доступних інгредієнтів. Особливо актуальна влітку, коли хочеться чогось легшого за традиційні салати з майонезом.

Інгредієнти:

кабачки – 450 г;

450 г; томати – 1 шт.;

1 шт.; цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.;

1 шт.; зубки часнику – 1 шт.;

1 шт.; морква – 1 г;

г; зелень – 40 г;

40 г; плавлений сир – 2 шт.;

2 шт.; олія соняшникова – 25 г;

25 г; сіль за смаком;

за смаком; перець чорний мелений за смаком;

за смаком; приправа «Італійські трави» за смаком;

за смаком; тостовий хліб – 4 шт.

Спосіб приготування:

Для цієї намазки знадобляться сезонні овочі: кабачки, морква, помідор, цибуля та часник. Помідор попередньо слід пробланшувати – це дозволить легко зняти шкірку та зробити текстуру страви ніжнішою. Всі овочі подрібнюються: кабачки – кубиками, морква натирається, а зелень і часник дрібно січуться, пише Shuba.

Спершу на розігрітій олії пасерується ароматна основа з цибулі, моркви та часнику, далі додаються кабачки та помідор, і все тушкується під кришкою до м'якості.

Коли овочі стануть м’якими, до них додаються терті плавлені сирки, які надають страві кремової консистенції й ніжного вершкового присмаку. Наприкінці додається свіжа зелень, сіль та перець за смаком. Намазка чудово смакує як у теплому, так і в охолодженому вигляді, особливо з хрумким підсмаженим хлібом.