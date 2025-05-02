Холодник з редискою – це справжня вітамінна бомба у весняні дні. Він готується просто: кефір, варене яйце, огірок, зелень і, звісно, хрумка редиска. Такий суп не тільки освіжає, а й нагадує про літо та бабусину кухню.

Інгредієнти:

картопля – 4 шт.;

огірок – 3 шт.;

яйця курячі – 5 шт.;

редиска – 12 шт.;

варена ковбаса – 450 г;

кріп, гілочка – 50 г;

зелена цибуля – 50 г;

кефір – 2 л;

вода – 200 мл;

майонез – 6 ст. л.;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку відварюють картоплю в мундирі та яйця, після чого дають їм охолонути й очищають. Овочі та зелень ретельно миють, видаляючи зайві частини – хвостики, грубі стебла. Потім дрібно нарізають ковбасу, огірки, яйця, картоплю, редиску і зелень, пише Shuba.

Усі інгредієнти з’єднують у великій посудині, додають трохи майонезу, перемішують і заливають кефіром. Страву солять за смаком і ставлять у холодильник, щоб добре охолола перед подачею.