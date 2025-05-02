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Холодник з редискою. Рецепт дня0
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Холодник з редискою – це справжня вітамінна бомба у весняні дні. Він готується просто: кефір, варене яйце, огірок, зелень і, звісно, хрумка редиска. Такий суп не тільки освіжає, а й нагадує про літо та бабусину кухню.
Інгредієнти:
- картопля – 4 шт.;
- огірок – 3 шт.;
- яйця курячі – 5 шт.;
- редиска – 12 шт.;
- варена ковбаса – 450 г;
- кріп, гілочка – 50 г;
- зелена цибуля – 50 г;
- кефір – 2 л;
- вода – 200 мл;
- майонез – 6 ст. л.;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
Спочатку відварюють картоплю в мундирі та яйця, після чого дають їм охолонути й очищають. Овочі та зелень ретельно миють, видаляючи зайві частини – хвостики, грубі стебла. Потім дрібно нарізають ковбасу, огірки, яйця, картоплю, редиску і зелень, пише Shuba.
Усі інгредієнти з’єднують у великій посудині, додають трохи майонезу, перемішують і заливають кефіром. Страву солять за смаком і ставлять у холодильник, щоб добре охолола перед подачею.
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