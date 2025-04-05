Цей салат не лише нагадає про весну, але й добре знімає стрес. Адже поки у процесі биття редиски можна думати про когось малоприємного.

Інгредієнти:

редиска 500 г (приблизно два пучки);

часник 3 зубчики;

яблучний оцет 1 ст. л.;

соєвий соус 2 ст. л.;

сіль 1/2 ч.л.;

цукор 1 ч.л.;

оливкова олія 2 ст. л.;

зелень кінзи та/або петрушки та/або кріп;

перець горошек;

перець чилі за бажанням.

Редис помити, обрізати зелені хвостики, покласти в пакет та побити качалкою. Покласти в банку. Туди ж додати дрібно нарізаний часник, цукор, сіль, перець. Влити оцет, соєвий соус, олію. Добре потрясти, щоб усі складники розподілились рівномірно. Додати дрібно нарізану зелень, перемішати. Покласти мінімум на 1 годину до холодильника та дати настоятись.

За таким самим рецептом можна приготувати огірки, проте їх треба бити обережніше. Огірки та редиску можна змішати. Також смачно замінити оливкову олію на кунжутну, це дасть додаткову азійську нотку.