Слойки зі шпинатом та сиром. Рецепт дня0
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Слойки з сиром і шпинатом – чудовий варіант для сніданку, коли хочеться насолодитися смачною та корисною стравою, але часу на готування обмаль. Соковитий сир, ароматний шпинат і хрустке тісто поєднуються в ідеальну гармонію смаків.
Інгредієнти:
- листкове дріжджове тісто – 500 г;
- шпинат – 100 г;
- моцарела – 100 г;
- бринза – 100 г;
- яйця (1 в начинку + 1 для змащування слойок) – 2 шт.;
- кунжут для посипки;
- сіль, перець, італійські трави.
Спосіб приготування:
Для приготування начинки змішуємо нарізаний шпинат, два види сиру – моцарелу та бринзу, додаємо яйце та спеції за смаком, все добре перемішуємо, ділиться Nata.cooking.
Розморожуємо листкове дріжджове тісто, злегка розкочуємо його і розрізаємо на рівні квадрати (приблизно 8 частин). На кожен квадрат викладаємо начинку і за допомогою виделки защипуємо краї.
Перекладаємо готові слойки на деко, робимо невеликі надрізи або проколюємо поверхню, змащуємо яйцем і посипаємо кунжутом.
Випікаємо в розігрітій духовці при 180 градусах протягом 20-25 хвилин до золотистої скоринки.