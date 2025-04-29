Слойки з сиром і шпинатом – чудовий варіант для сніданку, коли хочеться насолодитися смачною та корисною стравою, але часу на готування обмаль. Соковитий сир, ароматний шпинат і хрустке тісто поєднуються в ідеальну гармонію смаків.

Інгредієнти:

листкове дріжджове тісто – 500 г;

шпинат – 100 г;

моцарела – 100 г;

бринза – 100 г;

яйця (1 в начинку + 1 для змащування слойок) – 2 шт.;

кунжут для посипки;

сіль, перець, італійські трави.

Спосіб приготування:

Для приготування начинки змішуємо нарізаний шпинат, два види сиру – моцарелу та бринзу, додаємо яйце та спеції за смаком, все добре перемішуємо, ділиться Nata.cooking.

Розморожуємо листкове дріжджове тісто, злегка розкочуємо його і розрізаємо на рівні квадрати (приблизно 8 частин). На кожен квадрат викладаємо начинку і за допомогою виделки защипуємо краї.

Перекладаємо готові слойки на деко, робимо невеликі надрізи або проколюємо поверхню, змащуємо яйцем і посипаємо кунжутом.

Випікаємо в розігрітій духовці при 180 градусах протягом 20-25 хвилин до золотистої скоринки.