Польська запіканка з куркою і моцарелою. Рецепт дня
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Хрусткий багет, ніжне куряче м’ясо та тягуча моцарела створюють безпрограшне поєднання смаків. Особливу родзинку додає пікантна сальса зі свіжої зелені, часнику та перцю чилі. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Багет
|1 шт.
|Моцарела
|150 г
|Готове куряче м'ясо
|250 г
|Червоний перець чилі
|1 шт.
|Часник
|1 зубчик
|Петрушка
|3 гілочки
|Кінза
|3 гілочки
|Оливкова олія
|3 ст. л.
|Сіль
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Розріжте багет уздовж навпіл. Обережно вийміть частину м’якуша з нижньої половинки, формуючи заглиблення для начинки.
Крок 2
Відокремте куряче м’ясо від кісток і розберіть його на невеликі волокна.
Крок 3
Наріжте моцарелу скибочками або невеликими шматочками. Рівномірно викладіть сир у підготовлений багет.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розподіліть зверху куряче м’ясо, щоб начинка покривала всю поверхню.
Крок 5
Викладіть запіканку на решітку над жаром. Запікайте 5–7 хвилин, періодично повертаючи, доки сир повністю не розплавиться, а багет не стане золотистим і хрустким
Крок 6
Дрібно наріжте перець чилі, часник, петрушку та кінзу. Перекладіть усе в миску, додайте сіль і влийте оливкову олію.
Крок 7
Ретельно перемішайте інгредієнти до утворення ароматної сальси.
Крок 8
Полийте гарячу запіканку підготовленою сальсою.