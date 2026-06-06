Хрусткий багет, ніжне куряче м’ясо та тягуча моцарела створюють безпрограшне поєднання смаків. Особливу родзинку додає пікантна сальса зі свіжої зелені, часнику та перцю чилі. Рецепт від Shuba. Інгредієнти Багет 1 шт. Моцарела 150 г Готове куряче м'ясо 250 г Червоний перець чилі 1 шт. Часник 1 зубчик Петрушка 3 гілочки Кінза 3 гілочки Оливкова олія 3 ст. л. Сіль за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Розріжте багет уздовж навпіл. Обережно вийміть частину м’якуша з нижньої половинки, формуючи заглиблення для начинки. Крок 2 Відокремте куряче м’ясо від кісток і розберіть його на невеликі волокна. Крок 3 Наріжте моцарелу скибочками або невеликими шматочками. Рівномірно викладіть сир у підготовлений багет. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Розподіліть зверху куряче м’ясо, щоб начинка покривала всю поверхню. Крок 5 Викладіть запіканку на решітку над жаром. Запікайте 5–7 хвилин, періодично повертаючи, доки сир повністю не розплавиться, а багет не стане золотистим і хрустким Крок 6 Дрібно наріжте перець чилі, часник, петрушку та кінзу. Перекладіть усе в миску, додайте сіль і влийте оливкову олію. Крок 7 Ретельно перемішайте інгредієнти до утворення ароматної сальси. Крок 8 Полийте гарячу запіканку підготовленою сальсою.

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