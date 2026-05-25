Заливний пиріг з куркою і кабачком – це проста й ситна страва, яка чудово підійде для обіду або вечері. Ніжне куряче м’ясо, соковитий кабачок і сирна скоринка роблять пиріг особливо апетитним. Готується він швидко, а інгредієнти потрібні найпростіші. Рецепт від «Попоїсти».

Інгредієнти

Куряче філе 350 г Кабачок 1 шт. Борошно пшеничне 50 г Розпушувач тіста 0,5 ч. л. Яйця 2 шт. Молоко 150 мл Сир голландський 50 г Кріп 1 пучок Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Суміш спецій за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Наріжте кабачок дрібними кубиками. Якщо використовуєте тертку, добре відтисніть зайву рідину.

Крок 2 Розбийте яйця у глибоку миску, додайте дрібку солі та влийте молоко. Збийте масу до однорідності.

Крок 3 Змішайте борошно з розпушувачем і поступово всипте до яєчної суміші. Добре перемішайте, щоб не було грудочок.

Крок 4 Натріть сир на грубій тертці, а кріп дрібно наріжте. Додайте все до тіста.

Крок 5 Наріжте куряче філе маленькими кубиками та перекладіть у миску. Всипте кабачок, сіль, перець і спеції за смаком.

Крок 6 Ретельно перемішайте масу та викладіть її у форму для запікання. Розрівняйте поверхню лопаткою.

Крок 7 Випікайте пиріг у розігрітій до 200 °C духовці приблизно 35–40 хвилин до рум’яної скоринки.