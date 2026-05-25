Заливний пиріг з куркою і кабачком. Рецепт дня
До теми
Заливний пиріг з куркою і кабачком – це проста й ситна страва, яка чудово підійде для обіду або вечері. Ніжне куряче м’ясо, соковитий кабачок і сирна скоринка роблять пиріг особливо апетитним. Готується він швидко, а інгредієнти потрібні найпростіші. Рецепт від «Попоїсти».
Інгредієнти
|Куряче філе
|350 г
|Кабачок
|1 шт.
|Борошно пшеничне
|50 г
|Розпушувач тіста
|0,5 ч. л.
|Яйця
|2 шт.
|Молоко
|150 мл
|Сир голландський
|50 г
|Кріп
|1 пучок
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
|Суміш спецій
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте кабачок дрібними кубиками. Якщо використовуєте тертку, добре відтисніть зайву рідину.
Крок 2
Розбийте яйця у глибоку миску, додайте дрібку солі та влийте молоко. Збийте масу до однорідності.
Крок 3
Змішайте борошно з розпушувачем і поступово всипте до яєчної суміші. Добре перемішайте, щоб не було грудочок.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Натріть сир на грубій тертці, а кріп дрібно наріжте. Додайте все до тіста.
Крок 5
Наріжте куряче філе маленькими кубиками та перекладіть у миску. Всипте кабачок, сіль, перець і спеції за смаком.
Крок 6
Ретельно перемішайте масу та викладіть її у форму для запікання. Розрівняйте поверхню лопаткою.
Крок 7
Випікайте пиріг у розігрітій до 200 °C духовці приблизно 35–40 хвилин до рум’яної скоринки.
Крок 8
Дістаньте готовий пиріг із форми та подавайте гарячим.