Курка по-ломбардськи – це соковите філе, ароматні гриби та два види сиру під ніжним вершковим соусом. Страва виходить ситною, апетитною та чудово підходить як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Завдяки короткому обсмажуванню м’ясо залишається соковитим, а сир утворює рум’яну тягучу скоринку. Подавати таку курку можна з пастою, рисом, картопляним пюре або овочами. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Куряча грудка 500 г Печериці 250 г Зелена цибуля 2 шт. Часник 2 зубчики Сир моцарела 150 г Пармезан тертий 50 г Вершки 20% 100 мл Оливкова олія 2 ст. л. Базилік сушений 1 ч. л. Сіль, перець мелений за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Почистьте гриби за потреби та наріжте пластинками. Крок 2 Наріжте зелену цибулю кільцями. Крок 3 Почистьте та дрібно наріжте часник. Крок 4 Розріжте курячу грудку вздовж на 2-3 пласкі шматки однакової товщини. Крок 5 Посоліть і поперчіть м'ясо з обох боків. Крок 6 Розігрійте сковороду з оливковою олією. Викладіть курятину та обсмажуйте по 2–3 хвилини з кожного боку до легкої рум'яності. Крок 7 Перекладіть м'ясо у форму для запікання. Крок 8 Обсмажте часник у тій самій сковороді приблизно 30 секунд. Крок 9 Додайте гриби та готуйте 5–7 хвилин, поки не випарується зайва рідина. Крок 10 Додайте зелену цибулю, влийте вершки та перемішайте. Крок 11 Доведіть суміш до легкого кипіння та всипте сушений базилік. Крок 12 Рівномірно розподіліть грибну суміш поверх курятини. Крок 13 Посипте страву моцарелою та пармезаном. Крок 14 Поставте форму в духовку, розігріту до 180 °C. Крок 15 Запікайте 18–20 хвилин, поки сир не розплавиться та не стане золотистим.