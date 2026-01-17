Ця ситна запіканка з м’ясом, грибами, картоплею та сиром стане чудовою стравою як для сімейної вечері, так і для великої компанії гостей. Гармонійне поєднання продуктів та легкість у приготування роблять м’ясо по-французьки ідеальною стравою, яку можна швидко приготувати. Рецепт від Shubа.

Інгредієнти Картопля 450 г Печериці 400 г Свинина 400 г Цибуля жовта ріпчаста 180 г Томати 100 г Сир твердий 180 г Олія соняшникова рафінована 1 ст. л Сіль до смаку Перець чорний мелений до смаку Майонез 2 ст. л Спосіб приготування: Крок 1 Промийте м’ясо та обсушіть паперовими рушниками. Наріжте однаковими шматочками, відбийте з боків, посоліть та поперчіть. Форму для випічки змастіть олією та викладіть туди м’ясо. Крок 2 Почистьте цибулю та наріжте тонкими кільцями, після чого викладіть поверх м’яса. Крок 3 Печериці промийте, обсушіть та наріжте тонкими пластинами. Обсмажте на розігрітій сковороді в невеликій кількості олії до золотистого відтінку протягом 5–7 хвилин. Викладіть гриби поверх м’яса з цибулею. Крок 4 Картоплю почистьте, наріжте пластинами завтовшки 2-3 мм та покладіть наступним шаром у форму. Змастіть невеликою кількістю майонезу. Крок 5 Томати помийте та наріжте кружечками, викладіть поверх картоплі. Крок 6 Натріть сир на великій тертці та посипте зверху останнім шаром. Крок 7 Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 30 хвилин під фольгою, а потім ще 5–7 хвилин, знявши фольгу.