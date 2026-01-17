М’ясо по-французьки з грибами та картоплею. Рецепт дня0
Ця ситна запіканка з м’ясом, грибами, картоплею та сиром стане чудовою стравою як для сімейної вечері, так і для великої компанії гостей. Гармонійне поєднання продуктів та легкість у приготування роблять м’ясо по-французьки ідеальною стравою, яку можна швидко приготувати. Рецепт від Shubа.
Інгредієнти
|Картопля
|450 г
|Печериці
|400 г
|Свинина
|400 г
|Цибуля жовта ріпчаста
|180 г
|Томати
|100 г
|Сир твердий
|180 г
|Олія соняшникова рафінована
|1 ст. л
|Сіль
|до смаку
|Перець чорний мелений
|до смаку
|Майонез
|2 ст. л
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте м’ясо та обсушіть паперовими рушниками. Наріжте однаковими шматочками, відбийте з боків, посоліть та поперчіть. Форму для випічки змастіть олією та викладіть туди м’ясо.
Крок 2
Почистьте цибулю та наріжте тонкими кільцями, після чого викладіть поверх м’яса.
Крок 3
Печериці промийте, обсушіть та наріжте тонкими пластинами. Обсмажте на розігрітій сковороді в невеликій кількості олії до золотистого відтінку протягом 5–7 хвилин. Викладіть гриби поверх м’яса з цибулею.
Крок 4
Картоплю почистьте, наріжте пластинами завтовшки 2-3 мм та покладіть наступним шаром у форму. Змастіть невеликою кількістю майонезу.
Крок 5
Томати помийте та наріжте кружечками, викладіть поверх картоплі.
Крок 6
Натріть сир на великій тертці та посипте зверху останнім шаром.
Крок 7
Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 30 хвилин під фольгою, а потім ще 5–7 хвилин, знявши фольгу.