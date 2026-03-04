Існує проста та ефективна техніка, яка допомагає зняти шкірку швидко й без зайвих зусиль

Картопля, зварена в мундирі, – чудове доповнення для салатів і гарнірів, але її очищення після варіння може займати більше часу, ніж приготування. Існує проста та ефективна техніка, яка допомагає зняти шкірку швидко й без зайвих зусиль. Pixel Inform розповідає, як швидко почистити картоплю в мундирі.

Секрет швидкого очищення

Після того як картопля звариться, вам слід взяти глибоку тарілку та наповнити її холодною водою. Щоб зробити воду крижаною, ви можете додати туди кілька кубиків льоду з морозилки.

Гарячу картоплю із каструлі необхідно перекласти у холодну воду та зачекати кілька хвилин: як тільки крига розтане, можете розпочинати очищення. Завдяки цьому методу шкірка дуже легко злізе з картоплі.