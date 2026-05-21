Секрет криється в інгредієнтах, які додаються в каструлю разом з водою

Цвітна капуста корисні й універсальна в приготуванні, але багато людей уникають її через неприємний запах під час приготування. Однак є прості способи, які можуть допомогти запобігти цьому. Onet розповідає, як позбутися неприємного запаху цвітної капусти під час варіння.

Що додати у каструлю, щоб зменшити запах цвітної капусти?

Секрет криється в інгредієнтах, які додаються в каструлю разом з водою. Вони допомагають зменшити інтенсивний аромат, що виділяється під час приготування цвітної капусти, а також можуть трохи посилити смак овоча.

Одним із найвідоміших способів є додавання молока у воду. Багато хто використовує пропорцію приблизно 50 на 50. Завдяки цьому запах стає значно м’якшим, а сама капуста зберігає світліший колір. Цей спосіб найкраще працює, коли ми варимо саме овоч, наприклад, для обіду або салату.

Другий популярний спосіб – це лимон. Достатньо збризнути ним капусту перед тим, як кинути її в каструлю, або додати трохи соку безпосередньо у воду, в якій ми варимо овоч. Кислий інгредієнт допоможе нейтралізувати інтенсивний аромат. Дехто навіть кидає шматочок лимона всередину каструлі.

Спосіб приготування також має значення. Найкраще готувати цвітну капусту з трохи прочиненою кришкою, щоб виходила пара. Занадто щільне накриття призводить до того, що запах швидше накопичується в кухні та стає більш відчутним.