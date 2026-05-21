Хрустка скоринка зазвичай асоціюється зі смаженням на олії або у фритюрі, але існує альтернативний спосіб приготування, який дозволяє отримати подібний результат без використання жиру. Цей метод набирає популярності завдяки своєму незвичному підходу до термічної обробки продуктів. Ofeminin розповідає, як приготувати хрустку страву без олії.

У чому суть незвичного способу?

Замість олії використовується розігріта сіль, яка працює як середовище для рівномірного нагрівання продукту. Сіль насипають у сковорідку або в інший жаростійкий посуд та нагрівають до 180–250°C. Потім в неї поміщають продукт для «смаження», і ще однією порцією солі покривають верх страви.

Завдяки структурі кристалів сіль забезпечує рівномірний розподіл тепла, огортаючи продукт і створюючи ефект обсмаження без олії.

Особливості та обмеження методу

Такий спосіб підходить не для всіх продуктів. Найкраще він працює зі щільними та сухими інгредієнтами, які не надмірно вбирають сіль і не втрачають структуру.

Водночас дуже вологі або делікатні продукти можуть не підійти, оскільки сіль може змінити їхній смак або текстуру. Також метод потребує великої кількості солі, високої температури нагрівання та посуду, придатного для використання.