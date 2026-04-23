Під час приготування м’яса багато хто стикається з проблемою: воно буквально «прилипає» до поверхні сковорідки. Проте це можна виправити, дотримуючись кількох простих правил.

Як смажити м’ясо, щоб воно не прилипало?

Як тільки ви поклали стейк на розпечену сковорідку, не чіпайте його 3–4 хвилини. Таким чином м’ясо сформує скоринку і не буде прилипати до поверхні. Якщо ви намагаєтесь перевернути шматок, а він «пручається» – це сигнал про те, що скоринка досі не сформувалася.

Це відбувається завдяки реакції Маяра: під впливом тепла білки та цукри на поверхні створюють захисний шар. І щойно він буде готовий, волокна м’яса самі від’єднаються від металу. Загалом ця реакція відбувається не лише з м’ясом, а й з рибою чи сирниками.

За матеріалами «24 канал» та Interia.