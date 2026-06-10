Проста, але дуже вдала страва для святкового столу чи сімейної вечері. Поєднання соковитої квасолі, ароматних грибів, копченого м’яса та маринованих огірків створює насичений і гармонійний смак. Готується салат із доступних продуктів, а виходить ситним і апетитним. Рецепт від «Господиньки».

Інгредієнти

Печериці 300 г Цибуля ріпчаста 2 шт. Морква 1 шт. Квасоля консервована 300 г Копчена куряча грудка 350 г Мариновані огірки 3 шт. Часник 4 зубчики Зелена цибуля 2 гілочки Майонез 3–4 ст. л. Олія для смаження 2 ст. л. Сіль, чорний мелений перець за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Наріжте печериці невеликими шматочками та викладіть на суху розігріту сковороду. Обсмажте до випаровування рідини, після чого додайте трохи олії та готуйте до легкої золотистості. Посоліть за смаком і залиште охолоджуватися.

Крок 2 Наріжте цибулю дрібними кубиками, а моркву натріть на великій тертці. Розігрійте олію на сковороді та обсмажте овочі до м’якості. Приправте сіллю та перцем, потім охолодіть.

Крок 3 Наріжте копчену курячу грудку невеликими кубиками. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Подрібніть мариновані огірки кубиками.

Крок 5 Промийте консервовану квасолю під проточною водою та дайте стекти зайвій рідині.

Крок 6 Наріжте зелену цибулю та пропустіть часник через прес.

Крок 7 Викладіть у велику миску квасолю, курячу грудку, огірки, гриби, обсмажені овочі, зелену цибулю та часник. Додайте майонез і ретельно перемішайте всі інгредієнти.