Ситний салат «Зевс» із печерицями та копченою курячою грудкою. Рецепт дня
До теми
Проста, але дуже вдала страва для святкового столу чи сімейної вечері. Поєднання соковитої квасолі, ароматних грибів, копченого м’яса та маринованих огірків створює насичений і гармонійний смак. Готується салат із доступних продуктів, а виходить ситним і апетитним. Рецепт від «Господиньки».
Інгредієнти
|Печериці
|300 г
|Цибуля ріпчаста
|2 шт.
|Морква
|1 шт.
|Квасоля консервована
|300 г
|Копчена куряча грудка
|350 г
|Мариновані огірки
|3 шт.
|Часник
|4 зубчики
|Зелена цибуля
|2 гілочки
|Майонез
|3–4 ст. л.
|Олія для смаження
|2 ст. л.
|Сіль, чорний мелений перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте печериці невеликими шматочками та викладіть на суху розігріту сковороду. Обсмажте до випаровування рідини, після чого додайте трохи олії та готуйте до легкої золотистості. Посоліть за смаком і залиште охолоджуватися.
Крок 2
Наріжте цибулю дрібними кубиками, а моркву натріть на великій тертці. Розігрійте олію на сковороді та обсмажте овочі до м’якості. Приправте сіллю та перцем, потім охолодіть.
Крок 3
Наріжте копчену курячу грудку невеликими кубиками.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Подрібніть мариновані огірки кубиками.
Крок 5
Промийте консервовану квасолю під проточною водою та дайте стекти зайвій рідині.
Крок 6
Наріжте зелену цибулю та пропустіть часник через прес.
Крок 7
Викладіть у велику миску квасолю, курячу грудку, огірки, гриби, обсмажені овочі, зелену цибулю та часник. Додайте майонез і ретельно перемішайте всі інгредієнти.
Крок 8
Перекладіть салат у сервірувальну миску або сформуйте його за допомогою кулінарного кільця. Подавайте одразу або поставте на 30–60 хвилин у холодильник, щоб смак став більш насиченим.