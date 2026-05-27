Азійський салат із маринованої редиски – легка, свіжа й водночас пікантна закуска з яскравим смаком. Завдяки ароматному маринаду редиска стає ніжнішою та набуває приємних кисло-солодких ноток. Такий салат чудово поєднується з м’ясними стравами, рисом або може бути самостійною легкою вечерею. Особливого акценту додають обсмажений кунжут, яйця та гострий перець чилі. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти Редиска 200 г Відварені яйця 2 шт. Зелена цибуля 30 г Кунжут 20 г Олія 40 г Маринад 40 г Перець чилі 1/2 шт. Яблучний оцет 100 мл Лимон 1/2 шт. Цукор 100 г Соєвий соус 50 г Часник 1 зубчик Гвоздика 1 шт. Спосіб приготування: Крок 1 Приготуйте маринад. Змішайте яблучний оцет, сік і цедру лимона, цукор, соєвий соус, подрібнений часник і гвоздику. Крок 2 Наріжте редиску тонкими слайсами, перекладіть у скляну банку та залийте маринадом. Залиште маринуватися на 30 хвилин. Крок 3 Відкиньте редиску на сито, а маринад збережіть для заправки. Крок 4 Змішайте 40 г маринаду з олією та приготуйте заправку. Крок 5 Підсмажте кунжут на сухій пательні до золотистого кольору. Крок 6 Наріжте зелену цибулю та перець чилі. Крок 7 Змішайте редиску із зеленою цибулею, полийте заправкою, додайте чилі та добре перемішайте. Крок 8 Викладіть салат у салатник, додайте яйця, нарізані на чверті, посипте обсмаженим кунжутом і подавайте до столу.