Азійський салат з маринованої редиски. Рецепт дня
Азійський салат із маринованої редиски – легка, свіжа й водночас пікантна закуска з яскравим смаком. Завдяки ароматному маринаду редиска стає ніжнішою та набуває приємних кисло-солодких ноток. Такий салат чудово поєднується з м’ясними стравами, рисом або може бути самостійною легкою вечерею. Особливого акценту додають обсмажений кунжут, яйця та гострий перець чилі. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|Редиска
|200 г
|Відварені яйця
|2 шт.
|Зелена цибуля
|30 г
|Кунжут
|20 г
|Олія
|40 г
|Маринад
|40 г
|Перець чилі
|1/2 шт.
|Яблучний оцет
|100 мл
|Лимон
|1/2 шт.
|Цукор
|100 г
|Соєвий соус
|50 г
|Часник
|1 зубчик
|Гвоздика
|1 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Приготуйте маринад. Змішайте яблучний оцет, сік і цедру лимона, цукор, соєвий соус, подрібнений часник і гвоздику.
Крок 2
Наріжте редиску тонкими слайсами, перекладіть у скляну банку та залийте маринадом. Залиште маринуватися на 30 хвилин.
Крок 3
Відкиньте редиску на сито, а маринад збережіть для заправки.
Крок 4
Змішайте 40 г маринаду з олією та приготуйте заправку.
Крок 5
Підсмажте кунжут на сухій пательні до золотистого кольору.
Крок 6
Наріжте зелену цибулю та перець чилі.
Крок 7
Змішайте редиску із зеленою цибулею, полийте заправкою, додайте чилі та добре перемішайте.
Крок 8
Викладіть салат у салатник, додайте яйця, нарізані на чверті, посипте обсмаженим кунжутом і подавайте до столу.