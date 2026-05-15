Редиска – це не лише перший весняний овоч, а й справжня знахідка для легких та смачних салатів. Вона додає стравам приємної хрусткості, свіжості та легкої пікантності. Поєднуючись із зеленню, овочами, сиром чи навіть фруктами, редиска щоразу відкривається по-новому. Якщо ви шукаєте ідеї для швидких і корисних страв, пропонуємо добірку з 5 свіжих салатів із редискою на будь-який смак – від класичних до оригінальних поєднань.

Цей багатошаровий салат поєднує ніжну картоплю, хрустку редиску та ситні яйця. Він виходить свіжим, поживним і яскравим на вигляд.

Бита редиска – проста й дуже соковита закуска, яка стала справжнім хітом сезону. Завдяки особливому способу приготування редиска швидко вбирає маринад і набуває яскравого смаку вже за кілька хвилин. Таку закуску можна подавати до молодої картоплі, м’яса, риби або просто зі свіжим хлібом. Спробуйте одразу три варіанти – класичний азійський, домашній український та пікантний із чилі.

Свіжа й напрочуд вдала весняна комбінація. Хрустка редиска, соковиті огірки та ніжні крабові палички чудово поєднуються з вареними яйцями й ароматним кропом. Страва виходить легкою, але водночас ситною та дуже ніжною на смак.

Поєднання ніжної кіноа, хрусткої редиски та соковитої броколі створює гармонійний баланс смаків і текстур. Заправка з лимонного соку, діжонської гірчиці та меду додає приємної пікантності й легкої солодкості. Такий салат смакує як самостійна страва або як корисний гарнір.

Поєднання свіжих овочів, варених яєць і кукурудзи робить салат ситним, але легким. Заправка з майонезу, сметани та гірчиці додає ніжного й трохи пікантного смаку.