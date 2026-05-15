Що приготувати з редиски. 5 весняних салатів на будь-який смак
Редиска – це не лише перший весняний овоч, а й справжня знахідка для легких та смачних салатів. Вона додає стравам приємної хрусткості, свіжості та легкої пікантності. Поєднуючись із зеленню, овочами, сиром чи навіть фруктами, редиска щоразу відкривається по-новому. Якщо ви шукаєте ідеї для швидких і корисних страв, пропонуємо добірку з 5 свіжих салатів із редискою на будь-який смак – від класичних до оригінальних поєднань.
Салат з яйцями, редискою і картоплею
Цей багатошаровий салат поєднує ніжну картоплю, хрустку редиску та ситні яйця. Він виходить свіжим, поживним і яскравим на вигляд.
Бита редиска: три варіанти маринаду
Бита редиска – проста й дуже соковита закуска, яка стала справжнім хітом сезону. Завдяки особливому способу приготування редиска швидко вбирає маринад і набуває яскравого смаку вже за кілька хвилин. Таку закуску можна подавати до молодої картоплі, м’яса, риби або просто зі свіжим хлібом. Спробуйте одразу три варіанти – класичний азійський, домашній український та пікантний із чилі.
Весняний салат з редискою і крабовими паличками
Свіжа й напрочуд вдала весняна комбінація. Хрустка редиска, соковиті огірки та ніжні крабові палички чудово поєднуються з вареними яйцями й ароматним кропом. Страва виходить легкою, але водночас ситною та дуже ніжною на смак.
Поживний салат із кіноа, редиски та броколі
Поєднання ніжної кіноа, хрусткої редиски та соковитої броколі створює гармонійний баланс смаків і текстур. Заправка з лимонного соку, діжонської гірчиці та меду додає приємної пікантності й легкої солодкості. Такий салат смакує як самостійна страва або як корисний гарнір.
Весняний салат з яйцями, огірками та редискою
Поєднання свіжих овочів, варених яєць і кукурудзи робить салат ситним, але легким. Заправка з майонезу, сметани та гірчиці додає ніжного й трохи пікантного смаку.