Ризото з куркою, спаржею та сиром. Рецепт дня
Ніжна та кремова страва з вишуканим смаком і приємною текстурою. Рис поступово вбирає ароматний бульйон, завдяки чому страва виходить насиченою без додавання соусу. Спаржа додає свіжості та легкої хрусткості, а пармезан і вершкове масло роблять ризото особливо оксамитовим. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Курячі стегенця
|250 г
|Вода
|500 мл
|Морква
|0,5 шт.
|Цибуля ріпчаста
|1,5 шт.
|Лавровий лист
|1 шт.
|Перець чорний горошком
|4 шт.
|Сіль
|7 г
|Рис арборіо
|160 г
|Біле сухе вино
|50 мл
|Спаржа
|300 г
|Вершки 30%
|30 мл
|Пармезан
|50 г
|Оливкова олія
|20 мл
|Вершкове масло
|20 г
|Чорний перець
|1 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Залийте курячі стегенця водою та доведіть до кипіння. Зніміть піну, додайте моркву, частину цибулі, лавровий лист і перець горошком. Варіть 40–45 хвилин, після чого процідіть бульйон і посоліть.
Крок 2
Помийте спаржу та відріжте жорсткі кінчики. Відваріть спаржу в гарячому бульйоні 3–4 хвилини, потім перекладіть у холодну воду для збереження кольору.
Крок 3
Відкладіть верхівки спаржі, а решту перебийте блендером разом із вершками до однорідного пюре.
Крок 4
Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на оливковій олії до прозорості.
Крок 5
Додайте рис арборіо та обсмажуйте 2 хвилини, помішуючи. Влийте біле вино та дайте йому випаруватися.
Крок 6
Додавайте гарячий бульйон невеликими порціями, постійно помішуючи рис, поки він не стане кремовим і м’яким.
Крок 7
Розтопіть вершкове масло на окремій пательні та швидко обсмажте верхівки спаржі. Приправте сіллю та чорним перцем.
Крок 8
Додайте до ризото пюре зі спаржі та трохи бульйону. Доведіть до кипіння, всипте тертий пармезан і додайте вершкове масло. Ретельно перемішайте до кремової текстури. Зніміть ризото з вогню, викладіть зверху обсмажену спаржу та дайте страві настоятися 2 хвилини перед подачею.