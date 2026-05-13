Ніжна та кремова страва з вишуканим смаком і приємною текстурою. Рис поступово вбирає ароматний бульйон, завдяки чому страва виходить насиченою без додавання соусу. Спаржа додає свіжості та легкої хрусткості, а пармезан і вершкове масло роблять ризото особливо оксамитовим. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Курячі стегенця 250 г Вода 500 мл Морква 0,5 шт. Цибуля ріпчаста 1,5 шт. Лавровий лист 1 шт. Перець чорний горошком 4 шт. Сіль 7 г Рис арборіо 160 г Біле сухе вино 50 мл Спаржа 300 г Вершки 30% 30 мл Пармезан 50 г Оливкова олія 20 мл Вершкове масло 20 г Чорний перець 1 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Залийте курячі стегенця водою та доведіть до кипіння. Зніміть піну, додайте моркву, частину цибулі, лавровий лист і перець горошком. Варіть 40–45 хвилин, після чого процідіть бульйон і посоліть.

Крок 2 Помийте спаржу та відріжте жорсткі кінчики. Відваріть спаржу в гарячому бульйоні 3–4 хвилини, потім перекладіть у холодну воду для збереження кольору.

Крок 3 Відкладіть верхівки спаржі, а решту перебийте блендером разом із вершками до однорідного пюре.

Крок 4 Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на оливковій олії до прозорості.

Крок 5 Додайте рис арборіо та обсмажуйте 2 хвилини, помішуючи. Влийте біле вино та дайте йому випаруватися.

Крок 6 Додавайте гарячий бульйон невеликими порціями, постійно помішуючи рис, поки він не стане кремовим і м’яким.

Крок 7 Розтопіть вершкове масло на окремій пательні та швидко обсмажте верхівки спаржі. Приправте сіллю та чорним перцем.